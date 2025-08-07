（高山 基彦 キャスター）

「富士市に来ています。ご覧のように、稲穂が淡い黄緑色のじゅうたんのようになっています。連日の猛暑で、生育に影響が出ているのでしょうか」



新米の収穫まであと20日ほどとなったこの田んぼ。



（コメ農家 仁藤 丈也さん）

「初めて見ました。ここでこの品種だけ全部こうやってところどころ転々と、もう稲穂が出ている。もう、今出ているのは多分もうモノにならないですね」





富士山の雪解け水が流れていて、全国的に問題となっている渇水の影響はないといいますが…。連日続く記録的な猛暑によって生産量に大きな影響が出ているといいます。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「日中が40度になってしまうと、浅く水を張っただけでは実際の田んぼはそれ以上の温度。いずれにしても少し厳しい。9月の半ばぐらいに取れる品種ではあるんですが、収量がどのくらい期待できるか、今わからないので、ちょっと不安ですね」今後の暑さによっては2024年のようなことも…。約1年前スーパーのコメ販売の棚は空になり令和のコメ騒動ともいわれる事態に。コメの生産量は不足していないと言っていた政府は、おととい5日一転して…。（石破 茂 首相）「現時点では生産量で不足があったことを真しに受け止め『コメを作るな』ではなく、生産性向上に取り組む農業者のみなさま方が、増産に前向きに取り組める支援に転換をいたします」コメの生産量が不足していたことを認め、増産することを発表。これまで、現状を把握できず見通しを見誤っていたといいます。（小泉進次郎 農水相）「農水省として、今まで足りていると人口減少などに伴って需要は減り続けるだろうとこういった見通しを、本来であれば予断を持たずにリアルタイムで消費の動向を含めて把握をすべきところでしたが、そこの判断を見誤ってしまった」なぜ、このようなことが起きたのか。農水省は例年需要量と生産量の見通しを作成していますが、日本の人口と一人当たりのコメの年間消費量が年々減少していることから、需要がマイナス傾向であるという認識で見通しを作成していました。しかし、見通しと現実を比べると、この2年間で差が開き、見通しを作った段階で、すでに37万トン近く足りていなかったのです。その要因はというと、外国人観光客の増加に伴うインバウンド需要が、この2年で4万トン以上増加したことや…、各家庭の購入量の増加。そして、「ふるさと納税」の返礼品用の販売数量が増加したことが影響したということです。さらに、もう一つ、農水省が見誤っていた数値が…。それは、「精米歩留まり」です。玄米の状態で収穫されたコメは精米されると量が減り通常であれば90％ほどとなります。酷暑の影響などによりこの2年は90％を下回っていました。農水省は玄米ベースでの生産量で足りていると認識し、流通の実態を正確に把握できていなかったこともコメ不足の要因となっていたのです。この状況を鑑みコメの増産を表明した政府ですが…、全国のコメどころの県知事からは…。（新潟県 花角 英世 知事）「（増産は）簡単ではない。休耕田等を利用するといっても、現に休耕田のものを生産できる状況に回復させるには何年もかかる。それをどんなスピード感でやっていくのか」（宮城県 村井 嘉浩 知事）「一気に舵を切るというのは農業の場合は慎重にやるべきだと私は思います。農家の生活が成り立たないと離農にもなりかねない」増産をするにしても、農家への支援も必要で…。では、静岡県内の生産者はどう感じているのでしょうか。富士市でコメ作りを続けてきた生産者は…。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「無理です。もう率直に言って、増産するっていうのは。そもそも高齢化が進み、この人手不足の中で実際これ以上増やせだって…もう、これ以上、手が回らないです」増産をしたとしても、それに伴い新たな田植え機を購入するなど、その分の費用がかかります。そして…。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「増やしたはいいけど、今後、米価が下がったりなんかすると、全然、僕らの採算が合わないので、そんな冒険も、もう僕らの年ではもうできない」一方で、仁藤さんはコメを求めている人が多くいる現状に応えたいといいます。（コメ農家 仁藤 丈也さん）「増やしていかなきゃいけない。これだけコメ不足ということは求められているので。できれば、もう、面積だけじゃなくて、今の面積で収量が上がるような品種を出してもらえないかなっていうのは率直な意見」実現は簡単ではない収量の増加。仁藤さんは、コシヒカリなどの品種は暑さに耐えられなくなってきているため、暑さに強い品種への切り替えが必要だと考えています。