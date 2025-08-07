【天皇杯】準々決勝の対戦カードが決定！ 前回覇者の神戸と唯一のJ３勢・相模原が激突！
日本サッカー協会は８月７日、天皇杯・準々決勝の組み合わせ抽選会を実施した。
前回大会王者の神戸は、ベスト８で川崎や磐田など、強敵を下して勝ち上がってきた唯一のJ３勢の相模原との対戦が決まった。
準々決勝の対戦カードは以下のとおり。
FC町田ゼルビア(J１) vs 鹿島アントラーズ(J１)
FC東京(J１) vs 浦和レッズ(J１)
SC相模原(神奈川県代表/J３) vs ヴィッセル神戸(J１)
東京ヴェルディ(J１)と名古屋グランパス(J１)の勝者 vs サンフレッチェ広島(J１)
※東京V対名古屋のラウンド16は８月13日に開催
準々決勝は８月27日に開催予定。また準決勝は11月16日、決勝は同22日に国立競技場で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
