愛犬のしつけに役立つご褒美のあげ方

愛犬のしつけに役立つご褒美と言えば、「おやつ」です。

「愛犬のしつけにおやつをあげてもいいのかな…」「おやつがないと言うことを聞いてくれなくなるのでは…」と、不安に思われる飼い主もいらっしゃるかもしれません。しかし、おやつは愛犬のしつけをする飼い主の強い味方になってくれる大切な存在です。

間違った与え方さえしなければ、おやつがあった方が愛犬のモチベーションも上がりますし、覚えも早くなります。

また、おやつだけでなく「飼い主に褒められる」ということも、愛犬にとって嬉しいご褒美のひとつです。

今回は愛犬のしつけの際におやつを与えるときのポイントや注意点を解説します。

1.できなくてもトレーニングの最後におやつを1つ与える

一見簡単そうに思える「おすわり」も、最初はうまくできない犬もいます。何度も繰り返したり、時間をかけすぎたりすると、犬の集中力ややる気が続かなくなってしまいます。

しつけは短時間で切り上げるのがポイントです。うまくできなくても、最後におやつをひとつだけ与え、「楽しい時間だった」と感じてもらえるようにしましょう。

2.ご褒美は直後に与える

しつける際、よい行動をした「直後」にご褒美を与えることが大切です。時間が経ってしまうと、犬は「何を褒められたのか」が分からなくなってしまいます。

たとえば、トイレのしつけでは、排泄が終わった瞬間に褒めたり、ご褒美を与えたりするのが効果的です。

留守番中の成功に対して後から褒めても、犬には伝わりにくいでしょう。「できたね」と声をかけるのは良いですが、それ以上に、飼い主が笑顔で掃除をしている姿を見せることでも、犬にはポジティブな印象が伝わります。

3.ほんの少量を与える

ご褒美として与えるおやつは、ほんの少しで十分です。

しつけのたびにたっぷり与えてしまうと、日々のごはんと合わせてカロリーオーバーになり、肥満や健康トラブルの原因になることもあります。

犬は、人のように味わって食べるわけではなく、すぐに噛み砕いて飲み込んでしまうことが多いもの。ほんのひとかけらでも十分にご褒美としての効果があります。

おやつの量や頻度は、家族でしっかり管理し、愛犬の健康を守ることを意識しましょう。

4.ご褒美のグレードを変える

トレーニングが順調に進んでいるときは、言葉で褒めるだけでも十分なご褒美になります。「えらいね」「よくできたね」と声をかけてあげましょう。

一方、気が乗らなそうなときや集中が切れているときには、少し特別なおやつを使ってモチベーションを高めます。

それでも反応がないときは、さらに香りの強い好物を使ってみましょう。犬は嗅覚が鋭いため、匂いが強いものほど興味を示しやすいです。

いくつかのおやつを用意しておくと、その日の気分や状況に合わせて使い分けられて便利です。

まとめ

愛犬のしつけに役立つご褒美のあげ方を4つ解説しました。

できなくてもトレーニングの最後におやつを1つ与える ご褒美は直後に与える ほんの少量を与える ご褒美のグレードを変える

新しいことができるようになると、つい何度も褒めたりおやつをあげたくなるかもしれませんが、与えすぎには注意が必要です。肥満や健康トラブルの原因にもなります。

また、人の食べ物は基本的に与えてはいけません。食材を使う場合でも、味付けは一切しないことが原則です。

愛犬の健康を守りながら、楽しくしつけを続けていきましょう。