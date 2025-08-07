最新のFIFA女子ランク発表！なでしこジャパンは８位にダウンもアジア最上位をキープ。北朝鮮が10位。上位は大変動
国際サッカー連盟（FIFA）が８月７日、女子のFIFAランキングを発表。なでしこジャパンは７位から８位に下がるも、アジア最上位をキープした。アジア２番手は北朝鮮、同じく１ランクダウンで10位だ。
上位は大変動。これまでは１位アメリカ、２位スペイン、３位ドイツだったが、１位スペイン、２位アメリカ、３位スウェーデンとなった。
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、前回の発表があった６月12日以降、親善試合でブラジルに１−２、スペインに１−３で敗れた。そして先月のE-1選手権では、初戦こそ台湾に４−０で快勝するも、韓国と１−１、中国と０−０で引き分け、４か国中３位で終わっていた。
なお、11月に長崎で行なわれる親善試合で対戦するカナダは、８位から９位になった。
最新のFIFA女子ランキング、トップ10は以下の通り。
１位 スペイン
２位 アメリカ
３位 スウェーデン
４位 イングランド
５位 ドイツ
６位 フランス
７位 ブラジル
８位 日本
９位 カナダ
10位 北朝鮮
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
