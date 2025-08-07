ニールセン監督の下で戦うなでしこジャパン。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　国際サッカー連盟（FIFA）が８月７日、女子のFIFAランキングを発表。なでしこジャパンは７位から８位に下がるも、アジア最上位をキープした。アジア２番手は北朝鮮、同じく１ランクダウンで10位だ。

　上位は大変動。これまでは１位アメリカ、２位スペイン、３位ドイツだったが、１位スペイン、２位アメリカ、３位スウェーデンとなった。

　ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、前回の発表があった６月12日以降、親善試合でブラジルに１−２、スペインに１−３で敗れた。そして先月のE-1選手権では、初戦こそ台湾に４−０で快勝するも、韓国と１−１、中国と０−０で引き分け、４か国中３位で終わっていた。

　なお、11月に長崎で行なわれる親善試合で対戦するカナダは、８位から９位になった。
 
　最新のFIFA女子ランキング、トップ10は以下の通り。

１位 スペイン
２位 アメリカ
３位 スウェーデン
４位 イングランド
５位 ドイツ
６位 フランス
７位 ブラジル
８位 日本
９位 カナダ
10位 北朝鮮

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介

 