父・尾崎豊と違うカタチでバンド活動を始めた息子・裕哉。見守る母・繁美の想い

26歳の若さで旅立ったシンガーの尾崎豊さんは先月33回目の命日を迎えました。尾崎繁美さんはそんな尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚。様々な紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような壮絶な別れを経験しています。

そのときの想いや尾崎さんとの想い出を豊さんの没後30周年を機に、封印を溶くように連載「30年後に語ること」として発表。その後、2023年7月からは、豊さんが旅立った後、息子の裕哉さんとともに二人で渡米し、ともに暮らしたボストンでの母子留学の日々を新連載「笑顔を守る力」として定期的に寄稿いただいています。

今回の連載では、14歳のときに裕哉さんが歌った豊さんの歌をきっかけに、帰国を決心したときのことを綴っています。前編で「日本語をちゃんと学び、父の書いた歌詞の意味をきちんと理解してほしい」と帰国を決意した経緯をお伝えしました。そこから帰国まではあっという間に時間が過ぎました。後編では、11年ぶりに日本に帰ってきた繁美さんと裕哉さんの様子をお伝えします。

久々に帰ってきた日本

約11年という長い歳月を暮らしたボストンから、私たち母子は日本へ帰ってきました。第二のふるさとのようになっていた場所を離れるのは、少し寂しくもありましたが、日本でのこれからの暮らしが、またひとつの新たな章の始まりになると感じていました。

当時、裕哉は15歳。それまでボストンの日本語学校に通っていたとはいえ、ボーディングスクールでの4年間を経て、すっかり英語の感覚が身についていました。もはや日本語よりも英語のほうがスムーズに話せるようになっていて......、というより、日本語の使い方がところどころ少しおかしくなっていたのです。

たとえば、帽子やメガネのことも「着る」と表現するなど。英語では、洋服も帽子もメガネも、すべて “wear” という言葉で表されるため、その感覚のまま「帽子を着る」「メガネを着る」という言い方になったようです。

思わず笑ってしまうようなそんな小さな言葉のズレが、なんともかわいくて……。それだけアメリカでの暮らしが彼の中に深く根づいていたのだと感じた、帰国直後の懐かしい思い出のひとつです。

ボーディングスクールに入って間もなくのこと。

「最近、夢も英語で見るようになったんだ」

と、裕哉が何げなく言ったひと言に、私はハッとさせられました。日常の思考だけでなく、無意識の世界までもが、とうとう、英語で考えることが彼にとってごく自然なことになっていたのだと気づかされたのです。

帰国後、どの学校を選ぶのか

だからこそ、帰国後の学校選びは悩みました。日本語の語彙や使い方があやふやになってきていたこともあり、最初は日本の中学校に編入させて、母国語である日本語の土台を正し、整えていくのがよいのでは、と思いました。

ですが、これまでずっとアメリカの教育環境の中で育ってきた彼にとって、突然、日本の学校というまったく異なる世界に適応させるには、あまりにも環境のギャップが大きすぎるのではないかと、そんなふうに感じたのです。

制服や校則、授業の進め方、先生や生徒との距離感。そうした日常のひとつひとつが、彼にとってはむしろ“異国の文化”のようで、これまで慣れ親しんできた学びの形を急に変えさせてしまうことに、私はどうしても迷いがありました。

最終的に選んだのは、宇多田ヒカルさん、青山テルマさん、なども通っていた調布にあるアメリカンスクール（ASIJ）でした。英語という彼の“今”を大切にしながら、日本という新しい土地にも無理なく馴染んでいけるように。何より、彼が自分らしくいられる場所であってほしい。気負うことなく、のびやかに学びながら成長していける環境を選びたいと思ったのです。

ASIJに入学した裕哉は、「学校が毎日楽しい」と笑顔で帰ってきていました。その言葉を聞くたびに、私は心から嬉しくて......。どこのご家庭でもそうだと思いますが、子どもが「楽しい」と口にする瞬間ほど、親にとって幸せな言葉はありません。学校ではバンドメンバーにも恵まれ、学校生活はとても充実していたようです。

アメリカでの暮らしの中で、彼は「有名人の息子」であることを意識せずに、ひとりの生徒として、ごく普通に日々を過ごしてきましたが、日本ではきっと、そうはいかない場面も出てくることもあるのではないかと。だからこそ、必要以上に注目されることなく、自分のペースで呼吸できる場所を用意してあげたい、それが、私の率直な願いでした。

そしてその想いは、実のところ私自身にも言えることでした。母である私もまた、長くアメリカの空気の中で暮らし、シングルマザーでも風通しのいいアメリカンスタイルな教育環境にすっかり慣れていました。

堅苦しい決まりごとに縛られるよりも、ひとりひとりの個性に寄り添ってくれる、そんな余白のある雰囲気の中で子供が育っていく学校の空気感こそが、私たち親子には何よりもしっくりと合っていたのだと思います。

高校でバンドを組んだ息子

裕哉は高校時代、6人編成のバンドを組んでいました。担当はリードギター。ボーカルは男女ふたりで、彼は歌うことなく、あくまで演奏に徹していました。

でも私は、ずっと不思議に思っていたのが、「どうして裕哉がボーカルじゃないんだろう」と。ギターも好きだけど、歌うことも、きっと同じくらい好きなはずなのに。それに、彼の歌声の素晴らしさは母として、誰よりもよく知っていたから。

しばらく経ってから、実はバンド活動のあいだ、裕哉は一度もみんなの前で歌ったことがなかったことを知りました。だから、メンバーの誰ひとりとして、彼の歌声を聴いたことがなかったのだと。

のちに、ボーカルを務めていた男の子のお母さんから、「裕哉くん、あんなに歌が上手だったなんて驚いたわ。なんでうちの子がボーカルだったのかしら……」という言葉をかけられました。

母として見ていて、裕哉は前に出たり、競い合ったりすることを好まない子でした。穏やかで控えめ、冷静さと芯の強さを併せ持っていて、争うことを避けていたのかもしれません。音楽に対しても、自分が輝くことより、みんなで心地よく音を紡ぐことを大切にしていたように思います。誰かの居場所を奪うようなことは、きっと望まなかったのでしょう。

そんな姿は、父・豊とは対照的でした。豊は痛みや葛藤を全身でぶつけ、情熱を声に乗せて、時に壁を突き破るように真っ直ぐに想いを届けていた人。

一方の裕哉は、同じ音楽という道を歩きながら、その想いをぶつけるのではなく静かに受けとめ、音へと変えていく人だと。激情の代わりに静けさを、衝動の代わりに内なる対話を。彼の表現には、静かな強さと確かな意志があるように思います。

裕哉自身がこんなふうに語っていたことがあります。

「父は窓ガラスを割るタイプで、僕は窓ガラスを磨くタイプだ」と。

表現のかたちは違っても、その根っこにある誠実さと祈りのような真心は、きっと同じだなと思うのです。

◇次回は、日本に戻ってきた裕哉さんが本格的に音楽活動をすることを選択する中、母としてどう見つめていったのか、裕哉さんの出来事とともにお伝えする予定です。

【前編】尾崎豊の息子・裕哉の歌声を聞いて尾崎繁美が11年ぶりに「日本に戻ろう」と決意するまで