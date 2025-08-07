◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日 ▽１回戦 津田学園―叡明（７日・甲子園）

初出場の叡明（埼玉）の着用ユニホームが、とあるチームの旧ユニホームにそっくりだと話題をよんでいる。

注目を集めているのは「日本通運野球部」。同部はさいたま市に本拠地を置く日本通運の社会人チームで、都市対抗野球にも毎年出場する強豪。今年も南関東大会第一代表として、１１年連続５０度目となる本大会出場を決めている。

叡明の中村要監督は、日本通運の元外野手。現役時代は主軸として活躍し、日本選手権にも出場した。「あそこにいていろんなことを学んだので…。大好きなチームです」という思い入れのあるチーム。現在の縦じまではなく、中村監督が現役時代に着用していたユニホームをオマージュしたもので、相手の津田学園（三重）の佐川監督も日本通運のＯＢという縁もある。

Ｘ上では「叡明のユニもろ日通やんけ」「デザインが同じ」「叡明高校のユニフォームって日本通運の今はなきＮＩＴＴＳＵユニに似てるよなと思ってたけど、中村監督が元日通の選手だと知り納得」などの声が上がっている。