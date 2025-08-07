7日午後4時半ごろ、佐賀地方気象台は大雨と落雷、突風に関する気象情報を発表しました。



九州北部地方にある前線が8日にかけて停滞する見込みです。この前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。



このため、佐賀県では7日夜遅くから8日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。前線が現在の予想より北上した場合には、大雨警報や洪水警報を発表する可能性があります。また、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れもあります。





9日以降も前線の影響で、引き続き、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫の危険度が高まりやすい状態が続く見込みです。7日から8日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。南部30ミリ北部30ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（激しい雨）バケツをひっくり返したように降る・道路が川のようになる高速走行時に車輪と路面の間に水膜ができブレーキが効かなくなる（ハイドロプレーニング現象）7日午後6時から8日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。南部80ミリ北部80ミリその後、8日午後6時から9日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。南部100ミリ北部100ミリ今後、発表される警報や注意報、最新の気象情報にご注意ください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。