◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月7日 東京D）

勝率5割に復帰した巨人は7日、今季3度目の4連勝を懸けて午後6時から本拠・東京ドームでヤクルトと対戦する。

予告先発の田中将大投手（36）は5月1日の広島戦（東京D）以来98日ぶりの1軍登板。勝てば4月3日の中日戦（バンテリンD）以来126日ぶりとなる今季2勝目で日米通算199勝となり、区切りの200勝に王手がかかる。

楽天から今季加入した田中将が移籍後初勝利を挙げた中日戦で決勝犠飛を含む2打点を挙げた幼なじみの坂本勇人内野手（36）は「6番・三塁」に入って2試合ぶり先発復帰。8月はここまで1試合の出場にとどまっているが、今月初安打を放ってマー君の白星を後押ししたいところだ。

なお、巨人は東京ドームでのヤクルト戦は開幕から8連勝中。また、この日が開幕から100試合目で、勝てば7月12日以来26日ぶりの貯金1となる。

ヤクルトの予告先発はNPB通算188勝の球界最年長選手、石川雅規投手（45）。36歳と45歳。“81歳対決”を制すのはどちらか注目される。

巨人のスタメンは以下の通り。

1番・右翼 丸

2番・中堅 若林

3番・遊撃 泉口

4番・左翼 キャベッジ

5番・捕手 岸田

6番・三塁 坂本

7番・一塁 リチャード

8番・二塁 増田大

9番 投手 田中将