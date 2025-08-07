「良い保護者と思われたい」ママの小さな工夫が10万いいね「これは本当に助かる」保育士も絶賛【ママリ】
「良い保護者だと思われたい」ママの取り組みに10万いいね
海坊主︎☺︎9m(@umibooozu_06)さんの投稿です。保育園では、さまざまなルールやお願いごとがあります。仕事をしながら保育園の準備をするのは大変ですし、つい面倒に感じてしまうかもしれません。
正直に言おう。私は…保育園の先生方に…！いい保護者だなって…思われたいんだ…！今は…持ち物全てに…デカデカと名前を書くくらいしか…出来ることが…思いつかないけど…
「こんなことしかできない…」と思うかもしれません。しかし、園からのお願いをきちんと守ることは、園にとって一番ありがたいことだと思います。さまざまなルールやお願いごとをしているのは、すべては子どもの安全のため。通っているすべての保護者がきちんと守れば、保育士さんも助かるでしょう。
この投稿には「お母さま、素晴らしいです」「すごく分かります！」などのリプライが寄せられました。信頼関係は、些細なことの積み重ねです。良好な関係を築いて、保護者も楽しい保育園生活を送れるといいですね。
いとしいわが子を前に…母の神頼みがおもしろすぎて1万いいね
ねたろう☺︎🍑2y🍊0y(@srj_mama)さんの投稿です。わが子たちのいとおしい瞬間は、絶対に忘れたくないですよね。今、この瞬間を画像にすることができたら…と悔しい思いを何度かした方もいるのではないでしょうか。
ねたろう☺︎🍑2y🍊0yさんは、わが子たちのいとおしい瞬間を目撃して、思わず神様にお願いをするのでした。
©srj_mama
ああ神様
贅沢言わないから、絶対にこの瞬間を私の走馬灯に入れてください🙏
あとこの子達の将来をできる限り長く見守りたいから長生きさせてください
それとこの子達に不自由な生活させたくないので、今後充分な生活費をください
余力があれば３食用意してください
お風呂も入れてください寝かしつ
いとおしいわが子たちの様子に思わずほっこりしますよね。こんな瞬間は絶対に忘れたくないと、どの親でも思うはずです。走馬灯に入れてほしいリストがあったら、きっとすべてわが子たちで埋まってしまうのではないでしょうか。それにしても、一度神頼みを始めると終わりがないですよね。
この投稿に「尊い…！」など、幼いきょうだいの様子に感動するリプライが寄せられていました。「わが子たちのために頑張るから、神様お願いします。」そんな切実な親の愛情を感じる投稿ですね。
ゲーセンおもちゃで浮かび上がった顔に2.2万いいね
りり®︎4y🚗＋6m🚙(@ririri__21)さんの思わずこちらまで笑顔になる投稿です。子どもがおもちゃで遊んでいるときの生き生きとした表情は、本当にかわいいですよね。パパがゲームセンターで取ってきたくれたおもちゃ「3Dピンアート」で遊ぶ、りりさんのお子さん。
3Dピンアート越しに見えた表情は、誰もが癒されるいいお顔でした。
©︎ririri__21
は～いい顔
3Dピンアートに、思いっきり顔を押し付けているお子さん。とても楽しく遊んでいる様子が、ピンアート越しにひしひしと伝わってきますね。こんなにもいい顔をしてくれたら、パパもおもちゃをあげたかいがあったのではないでしょうか。
この投稿には「このまま取っておきたいくらいかわいい」「めっちゃいい顔」などのリプライがついていました。よく見るとおなかにいるころに見た赤ちゃんのエコー写真の顔のようにも見える、なんともいえない愛らしい表情です。1日の終わり、疲れた時に見たくなるような癒やしの投稿でしたね。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）