富士山南麓を走る「富士山スカイライン」で、周囲の車が危険を感じるほどの乱暴な運転をする車をドライブレコーダーが捉えていました。



7月10日午前5時40分ごろ、富士山南麓を走る県道「富士山スカイライン」で撮影されたドライブレコーダーの映像です。



撮影者のすぐ後ろを走る車から、突然、身を乗り出す人物が。



さらに、その後続車からも、同じように身を乗り出す姿が確認できます。「箱乗り」と呼ばれる危険行為です。





行為はさらにエスカレート。車線をまたいで蛇行運転を繰り返します。歩行者が通ります。その後、対向車も通過しますが、それでもやめる気配はなく危険な走行を繰り返します。（記者）「富士山5合目に向かうこの道から本当にすぐ近くで箱乗り運転がはじまったということです」箱乗り運転の現場となったのは、富士山の南麓を東西に走る県道「富士山スカイライン」。実際に現場を走ってみると…。（記者）「富士山スカイラインですが、あまり路側帯がなく、逃げられるような場所があるようには思えません。かなりカーブも多めで、前の見通しが少し悪いため対向車が来た時などよけるのも少し怖いと感じるほどの道路です」このドライブレコーダー映像を提供してくれた男性に、当時の状況について聞くことが出来ました。（映像提供者）「この駐車場から出て向こうの方向に、あっちが富士宮市街なので、あっちに帰ろうとして、2、3分ですね、走った後に後ろから2台に追い付かれて…」その後、実際に現場を案内してもらうと。（映像提供者）「ちょうどこのあたりですね、中央分離帯があるじゃないですか、車2台に追い付かれて、助手席から人が出てきて、『箱乗り』っていう、すごいなんか、最初、蛇行運転していて、その後、なんか車揺らしながら、すごい怖い思いをしました」男性によりますと、男性が運転していた車に2台の車が追い付いて、すぐ助手席から身を乗り出したといいます。富士山の開山日ということもあり、いつもより交通量が多かったそうです。後続車の危険な運転は、「水ヶ塚公園」付近から「西臼塚駐車場」まで約3.3キロにわたって続いたといいます。（映像提供者）「追い抜かれるときまで、ずっと身を乗り出していて。笑顔でしたね。とにかく何が起きてんだろう…っていう感じでしたね。本当にちょっと頭が真っ白になりました。普通じゃないなって思いますね。どういう神経してたら、こんなこと、こんな運転できるんだろうっていう感じで、少し身の危険を感じましたね」警察によりますと、このような「箱乗り運転」をした場合、運転者は、道路交通法違反で5万円以下の罰金を、身を乗り出した同乗者は2万円以下の罰金または科料を課せられる可能性があるということです。（映像提供者）「危ない運転をしている人たくさんいると思うので、この機会にやめてくださいって強く言いたいです」