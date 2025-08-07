岡山県で採取したヒスイの中から黒緑色の新鉱物を発見したと、東京大や山口大などの研究チームが７日、発表した。

新鉱物は、日本神話に登場する天照大神にちなんで「アマテラス石」と命名された。ヒスイの生成過程の謎に迫る手がかりとして期待される。

新鉱物は、岡山県新見市の大佐山周辺で採取したヒスイにわずかに混じっていた。チームは理化学研究所の大型放射光施設「スプリング８（エイト）」などで、鉱物の元素や構造を調べた。その結果、ストロンチウムやチタン、塩素などでできていて、構造も既知の鉱物とは異なっていることが分かった。

国際鉱物学連合が新鉱物として正式に承認した。論文は日本鉱物科学会の学術誌に掲載された。

ヒスイは日本では古くから重宝され「東洋の宝石」とも呼ばれる。２０１６年には、日本の石文化を象徴するとして同学会が「国石」に選定した。地球を覆う岩板（プレート）が沈み込む場所で生成されるが、詳細な生成過程は分かっていない。

ヒスイに詳しい東北大・辻森樹教授（地質学・岩石学）の話「新鉱物に含まれる元素や形態を見れば、プレートが沈み込む場所でヒスイがどのように変化したのかを知る手がかりになる」