野呂佳代が、６日放送のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」にスタジオゲストで出演。番組では「芸人が今までで一番スゴいと思ったコメント調査 第４弾」が放送された。

企画ＶＴＲ後、スタジオゲストの渋谷凪咲は、水ダウ企画「名探偵津田」で、昨年の第３弾で謎解きのために新潟に強制的に連れていかれることを嫌がる津田篤宏が発した「長袖をください」が名言だったと推薦した。

ＶＴＲが流れて爆笑が起こると、当該企画に「真犯人」で出演していた野呂は、「名探偵津田」の反響が大きいとし「松たか子さんと特番でお会いすることがありまして。『名探偵津田の娘だ』って言われたんです」と明かし、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声が上がった。野呂は「こんな光栄なことはない。犯人の娘だって。うれしかったですね」と語った。

ネットでも話題となり「松たか子が水ダウ見てるのかあｗ」「松たか子水ダウ観てるのおもろい」「見るんだ」「松たか子やはり水ダウ見てるか」「これ出演する伏線だったり」「松たか子さんが名探偵津田を見ている世界線が 素敵すぎました」「松たか子も見てる名探偵津田すご」「名探偵津田見てた事にビックリだわ」「名探偵津田見てる松たか子やばい」と反応する投稿が相次いだ。