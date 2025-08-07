イケメン俳優を父に持つモデルが、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真】「背中綺麗やなぁ！」と驚かれた21歳の金子のあさん

2001年に「百獣戦隊ガオレンジャー」で主演を務めた俳優・金子昇さん（50）の次女で、モデルとして活動する金子のあさん（21）。「21歳」というコメントと共に複数枚の写真をアップしました。



グレーのチューブトップに白色のズボン、髪の毛を一つの大きな三つ編みにして横に流した色気漂う大人っぽいスタイルで登場したのあさん。手には白や紫の花を組み合わせた大きな花束を持っています。また「21」のろうそくとアメリカンチェリーを飾った誕生日ケーキと一緒に、鼻にクリームのついたお茶目な姿で写る写真も見られます。



この投稿にコメントでは「お誕生日おめでとう! 」「花のように美しい！」「可愛すぎる」「背中綺麗やなぁ！」「素敵な日々を過ごせますように」との声が寄せられました。



のあさんは2004年8月5日生まれで、神奈川県出身。ファッションメディア「JJ」が開催する「JJモデルオーディション2025」ではJJ編集部賞を受賞しました。また5月31日に一関ヒロセユードームで開催された「TGC teen 2025 ICHINOSEKI JJ 50th Anniversary STAGE supported by lanan」では「JJ」の50周年記念の特別ステージに出演。さらに4月8日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」にて、2世有名人として、父の金子昇さんとともに親子で出演を果たしました。