【夏休みの昼ごはんは？】SNS映えランチ！頑張った結果の評価【第10話まんが】#ママスタショート
夏休みにはしゃぐ子どもたち。しかしママやパパは、子どもたちに食べさせる毎日の「昼ごはん」のメニューに頭を悩ませ、ついため息が……。今回は、ママ・パパたちが経験した「夏休みの昼ごはん」に関するエピソードを紹介します。
今回は、ママが張り切って作ったお昼ごはんから起こった一件です。
毎日かわり映えがしないのもなんだなあ、と思ったのかどうかはわかりませんが。ある日、ママは張り切っておしゃれなカフェ風ワンプレートランチを作りました。これはSNSで映えそう〜とウキウキでスマホカメラで撮影。
しかし……。
子ども「これだけじゃ足りないよ〜！！」
ステキごはんは子どもには不評だったようです。せっかくのおしゃれカフェ風ワンプレートランチも、この子にとっては「量」が足りない。すれ違いが悲しいですね。おしゃれなランチはお出かけのときに楽しむことにして、明日からは普通のお昼ごはんにしちゃいましょう。
夏休みの昼ごはんに関するエピソード、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
