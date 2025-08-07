深澤辰哉（Snow Man）が8月6日発売の『anan』（マガジンハウス社）表紙を飾り、撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

特集テーマは「愛とSEX」。グラビア撮影では素肌に着物をまとったり、全身白のスーツでリボンに縛られたり、シャワーでズブ濡れになったりと、6パターンの“色めかしき男”を演じ分けている。

深澤は「ananのオフショットです！」と、ベッドに横たわったセクシーなショットに、黒の着物で果物にかぶりつく姿、白のセットアップで階段に佇む写真などを投稿。コメント欄には「色気爆発の素敵な作品だったよ」「色気ダダ漏れ」「白い肌綺麗すぎ」「エロスというより色気という言葉が似合う！」「ハードルが高い…と躊躇いながらも、色気で深澤担を無事大興奮大盛り上がりさせてくれて感謝です」「ほんとに王子様すぎます」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）