子どもを預けて出かけた義姉に夫ブチギレ！ 妻への謝罪は？【ぜんぶ私のせい？ Vol.28】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
テーマパークの近くに住む主人公一家。毎年、夏休みには義姉家族が泊まりに来ており、明日はその宿泊日。ところが夫は「聞いてない」と言い、「伝え方が悪い」と責任転嫁してくる。
翌日、到着するなり横柄な態度を取り、約束していた宿泊代も払わない義姉。その後も文句ばかりで、終いには子ども2人を置いてパチンコに出かけてしまう。だが実は、義姉は友人から「このあたりに住む人は、夏休みに日替わりで友人を泊めて一儲けしている」と聞き、わざと嫌がらせをしていたのだった。
一方、家では甥っ子と娘が衝突してケガをしてしまう。帰宅した義姉は、妻にすべての責任を転嫁。しかし買い物から戻った夫は、義姉にも責任があると言い切り、「小さい子どもを置いてまで、どこに出掛けてたの？」と詰め寄って…。
夫からどこに出掛けていたのかと聞かれ、とぼける義姉。その姿に、ついに妻がすべてを打ち明けます。
パチンコに行っていたと知った夫は、当然ブチギレ。妻への謝罪を求めると、義姉は子どものように逆ギレして…。
(ツムママ)