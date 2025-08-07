◇第107回全国高校野球選手権第3日・1回戦 広陵−旭川志峯（2025年8月7日 甲子園）

今年1月に部内暴力事案があったとして厳重注意処分を受けていた広陵（広島）の中井哲之監督が7日、旭川志峯（北北海道）との初戦に向けた試合前取材に応じ、今回の件についてコメントした。

初戦に臨む選手の様子について「やるしかないという表情。笑顔で頑張ってくれると思います」とし、「相手のことを考えるより自分たちの野球ができるように」と述べた。

同校は6日、今年1月に寮内で暴力行為があったことを認め、被害生徒に謝罪する文書を発表した。把握したと記した内容は、4人の2年生が1人の1年生の部屋を個別に訪れ胸を叩く、頬を叩く、胸ぐらをつかむなどの行為。事実関係を聴取し「直ちに広島県高野連を通じて日本高野連に報告」したとしている。被害生徒の保護者からは「学校が確認した事実関係に誤りがある」と指摘を受けているという。

日本高野連は、同校が3月に厳重注意措置を受けた事案があったことを5日に発表。6日に「全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はない」と見解を示していた。

中井監督は「学校が発表した通りなので、今を頑張るしかない。応援してくださる方もたくさんいらっしゃると思いますので、その中で生徒の頑張る力を信じたいと思います」とした。

選手に動揺はないかと聞かれ「普通通りに生活しています」とした上で、メンタルケアについては「多くは語ってなくて、反省するべきことを反省してこの大会を迎えておりますので、目の前のプレーを頑張るだけです」と話した。