大河『べらぼう』誰袖に戻った笑顔「筆より重いものは持たねえ」名プロデューサー・蔦重の見事な仇討【前編】

「許してくだりんすかねえ、雲助様は。後すら追えぬ情けねえわっちを。」

NHK大河ドラマ「べらぼう」の第29話『江戸生蔦屋仇討』では、田沼意知（宮沢氷魚）刃傷事件以降、笑うことを忘れ、生きることすら放棄してしまっていた誰袖（福原遥）が、蔦重（横浜流星）が作った本でやっと笑顔を取り戻し、生きていくことを決心しました。

花見をする直前に、佐野政言（矢本悠馬）に斬られ亡くなってしまった意知。斬られた被害者なのに、「生活が苦しいのはすべて田沼が悪い」と思い込んだ江戸の人々が、煽動に乗り葬列に石を投げる。そんな状況の中、心が折れた誰袖は、自害を試みるもできず呪詛に走ってしまったのです。

そんな辛い前回から一転して、今回は「筆より重いものは持たねえ」と言い切った蔦重の見事な「仇討」の回に。

「べらぼう」まさかの”劇中劇”で蔦重の仇討ちを展開！笑いと涙の異例回で、笑顔を取り戻した誰袖

蔦重の名プロデューサーぶりが光った見事な「仇討」、その「仇討」に参加したクリエーターたちの苦労、笑顔が戻った誰袖などを振り返ってみました。

江戸のメディア王が陰謀匂う「佐野大明神ムード」を消す

「俺らの生活が苦しいのは田沼のせい！田沼を斬ったのは我らが佐野大明神！」という世論を煽っているのが同じ人物であることに気がついた蔦重。これらの裏には、黒幕がいると確信しました。

駆け落ちして地方に逃げた新之助（井之脇海）、うつせみ（おふく／小野花梨）夫婦から“生活が困窮し、人々が田沼を憎み、佐野を神様のように崇める”のも致し方ないという心情を聞いたものの、「斬られたほうが悪者にされる風潮にはついていけえね」と言います。

蔦重の敵討の相手は、切腹してこの世にいなくなった佐野だけではなく、そんな風潮を作り出した黒幕と、やすやすと陰謀論に乗っかり意知を悪者にする江戸の町の人々だったのでしょう。

蔦重ができる「敵討」の手段は、身分に関係なく誰でもが読める「出版」の力で本を出すこと。江戸のメディア王として、自分ができるのは「佐野大明神」と崇める風潮を消すだと決意したのです。

蔦重が「これならあいつ（誰袖）を笑わせられるかも」とアイデアを思いついたのが北尾政演（山東京伝／古川雄大）が持ち込んだ手拭いの柄でした。

『たなくひあわせ』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/200008234

NHK「大河べらぼう」公式サイトより

「この手ぬぐいの男を使ってね、腹がよじれるような黄表紙を作りてえんです。」と、北尾政演、恋川春町（岡山天音）、朋誠堂喜三二（尾美としのり）などクリエーターたちを集め、そこに鶴屋喜右衛門（風間俊介）も参加して皆で案を練ります。

この手拭いの男を「二代目金々先生」ということにしようということになり、「これは難しそうだ」ととまどいをみせる北尾政演もついに引き受けることになりました。

作品に心血注ぐクリエーターVS非情な編集者

一ヶ月後、出来上がった北尾政演の原稿を読む「チーム蔦重」たち。政演は心の荷が降りたのか、仕事のご褒美である「吉原」にウキウキした様子でしたが…。

大田南畝（桐谷健太）は「これでは『極』は…つけられぬな」。蔦重の女房てい（橋本愛）は、「この話の面白さがわからない。主人公が世慣れておらず、それがゆえ騙されるというのがどうにも気の毒で。」と感想を述べます。

さらに、新之助（井之脇海）は「今、田舎から江戸に来るのは飢えた流民ばかりだ」「江戸に来て一旗あげようというのが今の時流にあっていない」と評判はイマイチでした。

政演は「そう書けって言ったじゃないですか」と抵抗するも書き直しを求められて、「素人の言うことをそんなに当てにしちゃっていいんですか〜」と争うのですが、「素人も面白えけど通も唸る。そういうもんにしねえと大当たりなんか無理だろ」と返す蔦重。

「俺には荷が重い」と断る政演。編集者として蔦重の言っていることは正論。クリエーターとして名を馳せるためには大切なことですが、それでも作り手にとっては「そんな無茶な！」と言い返したくなります。

NH大河「べらぼう」公式サイト

一見、いつもふざけていて女好きでチャラついているように見えるけれども、実は繊細で仕事に打ち込むタイプだった政演。同じクリエーターという立場で、まじめな春町だけはその本心を見抜き「ここは俺に任せてくれ」と政演の家に行きます。

「俺は本が売れるとかどうでもいい」と笑って見せる政演でしたが、実は仕事部屋には山のように積み重なった書き損じの紙、積み重なった資料、たくさん書き込みがしてある本がありました。実は政演は、少しも手を抜いていなかったのです。それが分かるシーンで、少し切なかったですね。

現在残っている北尾政演の作品を見ても、繊細で緻密でまったく手を抜くことなく全身全霊で描き込んでいるのが伝わってきます。

“細かいことに悩み抜いて作品を作り上げる”という同じタイプだった政演と春町というクリエーターの立場。その苦労も知らず（知ってはいてもあえて無視する）売れる作品を作らせるために“情け容赦なく方針を変える”編集者やプロデューサー。そして、作品を買う側として“思ったままに感想をストレートに言う読者”。

「べらぼう」ではしばしば、クリエーター側と編集・出版・販売側の攻防が描かれますが、今回も三者三様のせめぎ合いが見どころでした。

ダメ出しされて何度もリテイクを重ねた経験のある作り手なら「政演の気持ちが分かる！」とうなずく場面だったと思います。

着物の柄やかんざしなど書き込みが繊細。北尾政演 『吉原傾城新美人合自筆鏡』 天明4年（1784）刊

「同情したくなる苦労人」から「バカ旦那」にキャラ変を

今回の話の主人公になる「手拭いの男」を見て、「その絵ちょいと佐野様に似ていますよね」という鶴屋が言います。

蔦重は、“佐野は生真面目で大所帯を抱え、ぼけた父親の介護もする苦労人”だったことを知り、「苦労人を主人公にしては読者は笑えない」と気がつき、二代目金々先生は、佐野とは真逆の生い立ちで、「家の名をあげるよりも、女と浮き名を流すことに命をかけるお金持ちのバカな若旦那」という設定にします。

そうして鰻屋でクリエーターたちと再度作戦会議。「主人公を佐野とは真逆の人物設定にする」ことを持ちかけます。

「鰻の背開きを腹開きにするようなものだな」と恋町。どんどん想像が膨らみ、皆からおかしなネタが飛び交います。最初は仕事を一度断ってしまったので、バツの悪そうな顔していた北尾政演も、もうワクワクが止まらない表情になり、アイデアを出してきます。

「俺ゃめっぽう書きてえです！」と、すっかりやる気と自信を取り戻した政演。そして、「俺 とんでもなく読みてえ」と、キラキラと目を輝かせて政演を煽る蔦重。

さすが、お江戸のメディア王。政演が自信を取り戻してやる気にさせるには、ちょっとネタを振って「政演自らアイデアをだす」ことだと思ったのでしょう。ほんとに天性の人たらしだなと思うシーンでした。

そうやって出来上がったのが『江戸生艶気樺焼（えどうまれうわきのかばやき）』。

この本は、実際に意知の死の翌年天明５年（1785）に版元は耕書堂、発刊されました。

【大河べらぼう】で劇団・蔦重(？)が劇中劇で演じた『江戸生艶気樺焼』の実際の内容を全ページ紹介

お話は、ばかばかしいほどナンセンスな内容。ドラマでは原作に忠実な内容で「劇中劇」という形で内容を紹介するという斬新な脚本でした。

『江戸生艶気樺焼 』京傳 作 出版者 蔦屋重三郎 [天明5(1785)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892607

原画にそっくりな仇気屋艶二郎。 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

〜「浮き名」を流したいバカ旦那の奮闘『江戸生艶気樺焼』〜

主人公の大金持ちの放蕩息子はその名も「仇気屋」艶二郎。「仇屋」にしたのは蔦重の計らいです。この本で「仇討ちをする」との意思表明でしょう。

仇屋艶次郎は、寝転びながら呑気に心中ものの本を読んでいるうちに自分も「浮き名を立てられたいな」と、実にばかばかしいことを思い付きます。

モテ男を演出するために、腕に女性の名前を彫ってもらい消してはまた女性の名前を彫ってもらったり。（「色男ってのは痛えな〜」には笑ってしまいました）

『江戸生艶気樺焼 』京傳 作 出版者 蔦屋重三郎 [天明5(1785)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892607

また、押しかけ女房に困っているモテ男だと噂を立てるために、近所の芸者を家に呼びお金を出して大声で「死にますよ〜」と周囲に聞こえるように叫んでもらったり。

「色男は嫉妬されて殴られるもの」という設定で、金でやとったならずものにわざと殴っらせて、ザンバラ髪になってみたり。

とにかくやることなすことアホ過ぎるのですが、そのアホな艶二郎を演ずるのが手拭いの男と同じ「団子鼻」の付け鼻をした北尾政演という演出も面白かったですね。

いろいろ「浮き名を流すため」努力をしても評判にならず、しまいには読売（瓦版）に書いてもらっても、誰も興味を持たず。鶴屋が読売の売り手になって、売れない読売を売るのですが、町の人々は「艶二郎？誰それ」という感じで読んでもくれません。「もう、タダでいいから持っていって！」にも笑わされました。

そして、艶二郎は「間夫」と呼ばれたいがために、花魁「浮名」（演ずるのは誰袖）にかけ落ち心中を持ちかけ「いやです」と断られるも「じゃ身請けするから！」と言い承諾させます。

駆け落ち心をする艶二郎と浮名は、白地の揃いのド派手な柄の着物（ベルサーチのようなド派手柄で、丸に『艶』の字が）を見にまとい、妓楼の2階から梯子をかけ、「とざいとうざい〜」の掛け声で始まった次郎兵衞兄さん（中村蒼）の三味線のBGMをバックに降りていきます。

原画にそっくりなド派手な揃いの着物を着た仇気屋艶二郎と浮名花魁。 NHK大河「べらぼう」公式サイトより

妓楼の人々に「ごきげんようお駆け落ち〜」と笑顔に見送られ「おう！また来るぜ！」を答えるという、ほんとにバカバカしいお話でした。

この本の内容を、大河ドラマ上初ともいわれる異例の10分間にわたる「劇中劇」で見せてくるとは、森下脚本のアイデアには感心します。

登場人物たちの素人っぽい大げさな棒演技がより「作り物のフィクション」話であることが強調されて、実に笑えましたね。そして、このド派手な心中駆け落ち騒動で、誰袖は笑顔になり、視聴者は涙する場面に。

『江戸生艶気樺焼 』京傳 作 出版者 蔦屋重三郎 [天明5(1785)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892607

