気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。楽しげな食事の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 穂川果音 】肩出しドレスで “餃子＆サワー＆ホッピー” 気さくな笑顔でご満悦



穂川さんは、前回も “高円寺を訪れた” として投稿していた白のオフショルダー・いわゆる “肩出し” のワンピースドレスを着こなしつつ、片手にサワーらしきジョッキを掲げて、まさに今飲まんとす、という表情を投稿。



穂川さんは「高円寺どこ行ったの〜？という質問がきてたので」「一軒目は0円餃子のお店へ」と、ちょっと驚くようなシステムのお店で食事を楽しんでいた様子です。







「1杯ドリンク頼むと1人前の餃子が無料になる」「ようわからない料金システムのお店！」と関西弁が出てしまうほどの驚きよう。良く焼けた羽根付き餃子を前にジョッキを掲げて微笑む表情はいかにも楽しそうで、続く写真ではホッピーを注いで満面の笑顔です。







穂川さんは「久しぶりにこんなに餃子食べたよ〜」とテキストしていて、それだけドリンクも飲んだのだろうと思われ、フォロワーからは「一緒に飲みた〜い」「餃子おいしそう」など共感のリプライが多く集まっています。穂川さんはこれまでも、酒蔵を訪れたり、海の家でビールを楽しんだりなど、お酒を楽しむ様子をインスタグラムで投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】