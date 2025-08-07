お笑い芸人の千原ジュニアさんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで最新のミニバン「トヨタ ヴォクシー」を購入し、その機能や装備に驚く様子を紹介しました。旧車の愛好家として知られるジュニアさんが現代の自動車技術を体験するギャップが見どころです。



【写真を見る】【 千原ジュニア 】 「人生で初めて最新の車を購入しました」 「トヨタ ヴォクシー」に感嘆 「発明、すごいよな」



「人生で初めて最新の車を購入しました。妻が子どもの送り迎えなどで必要だということで」とジュニアさん。奥様の希望で選んだというヴォクシーは、7人乗りのハイブリッド車です。





最新車の装備の数々にジュニアさんは「すごいね、これ。マジで今の車、俺ほんまにわからへんもん」と感嘆の声を上げました。特に運転支援システムには驚いた様子で、「え、怖い怖い怖い。今何もやってないねんけど、俺」と話します。

共演者は「例えば100kmぐらいで設定してたらずっと100kmで。横から車が来たらブレーキも踏んでくれて、ほぼ自動運転。ハンドルも切ってくれる」と機能を説明しました。





スライドドアの電動開閉機能も印象的だったようで、「発明、すごいよな、ほんま。スライドドアって」と感心。





ジュニアさんは「故きを温ね新しきを知る」と締めくくり、車の進化を実感した様子でした。







