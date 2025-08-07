ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東海道新幹線 運転再開 沿線火災による影響【午後6時6分現在】 東海道新幹線 運転再開 沿線火災による影響【午後6時6分現在】 東海道新幹線 運転再開 沿線火災による影響【午後6時6分現在】 2025年8月7日 17時9分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東海によりますと、東海道新幹線は、上りの広島駅から東京駅間、下りの東京駅から浜松駅間を沿線火災のため、一時運転を見合わせていましたが、午後6時6分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト スーパーで万引きした商品の3分の2がアイスクリーム…55歳の無職女を窃盗の疑いで現行犯逮捕＝静岡県警 教え子をドライブに誘い抱きしめる…45歳小学校教諭を懲戒免職 同僚宅侵入の教諭と部活動費横領の教諭を停職＝静岡県教育委員会 マダニ媒介「日本紅斑熱」患者17人目確認 年間最多の2024年14人上回り県が注意呼びかけ＝静岡県 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, リペア工事, 工場, 老人ホーム, 訪問介護, 介護タクシー, 大船, 寺田屋, ネジ, 床暖房