ゼロ、今期最終は微増で3期連続最高益、前期配当を1.5円増額・今期は0.4円増配へ

ゼロ <9028> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年6月期の連結最終利益は前の期比73.0％増の71.7億円に拡大し、26年6月期は前期比0.3％増の72億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を138.4円→139.9円(前の期は61.4円)に増額し、今期も前期比0.4円増の140.3円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比45.0％増の17.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.9％→7.2％に改善した。



株探ニュース

