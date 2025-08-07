ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¾¾°æ½¨´î»á¤Ë¼¡¤°MLBÄÌ»»1000°ÂÂÇ¡¡988»î¹çÌÜ¤ÇÃ£À®¤ÎÊâ¤ß¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁá¤¤¤Î¤«¡©
¡þMLB ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹5-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó(3089°ÂÂÇ)¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó(1253°ÂÂÇ)¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÁª¼ê3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì988»î¹çÌÜ¤Ç¤Î1000°ÂÂÇÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÎÂç¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀè¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢°ÂÂÇ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹½êÂ°»þ¤Î1994Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNPB7Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2001Ç¯¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éMVP¤ä¿·¿Í²¦¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó262°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿°ÂÂÇµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆþÃÄ¤«¤éËèÇ¯200ËÜ°Ê¾å¤Î°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡£ÆþÃÄ5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2005Ç¯¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï696»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ïµð¿Í»þÂå¤Î2002Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó50ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢2003Ç¯¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£7Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»916»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢140ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à977°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2009Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè6Àï¤Ç6ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ËÁª½Ð¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜ»þ´Ö4·î27Æü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹(¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º)Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï937»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
988»î¹çÌÜ¤Ç1000°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ä¾¾°æ¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÙ¤¤Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã£À®»þ¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò¸«¤ë¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Ï264ËÜ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î40ËÜ¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î144ËÜ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ÏMLBÄÌ»»38¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤³¤ì¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿3Áª¼ê¡£ÅÁÀâ¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢¦¥á¥¸¥ã¡¼1000°ÂÂÇÃ£À®¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¿ô(ËÜÎÝÂÇ¿ô)ÂçÃ«æÆÊ¿:988»î¹ç(264HR)
¥¤¥Á¥í¡¼:696»î¹ç(40HR)
¾¾°æ½¨´î:937»î¹ç(144HR)