３世代で楽しむ夏の河口湖

夏の避暑地ランキング首都圏エリアで２位の河口湖で

親子３世代で楽しめる最新スポットを巡る企画。

＜出演者＞

横山裕

榊原郁恵

永尾柚乃

＜放送で伺った施設＞

【紅梅や 河口湖大石公園店】

昨年７月にオープン！山梨県のご当地グルメほうとうが自慢のお店。

・冷やしおざら 1,700円

【河口湖ブルーベリー園】

山梨の気候に合わせて育成したブルーベリー狩りが大人気！

・入園料（40分間摘んで食べ放題＋お土産1パック（200g））

大人 1, 200円

子ども 900円

【ふじさん牧場】

羊との触れ合いや乗馬体験ができる穴場の観光牧場。

・乗馬体験 1,500円（約５分間）

・子羊とのふれ合い 1人700円※２人以上体験

●でべそ横丁

【ほし空キッチン】

今年３月にオープンしたランチのテイクアウトが人気のお店

・厚切カツサンド 1,944円

・桃のフルーツサンド 399円

・フレッシュピーチグラニータ 864円

【kinoca】

今年６月にオープンした富士山麓草木などを茶葉にしたお茶屋

・kinocaのオーツミルクチャイ 980円

・富士山の麓で採られた食材のレアチーズケーキ風 ※8月9日（土）から正式販売 決定

【THE TOKI 富士河口湖】

今年４月にオープンした全棟一棟貸しのヴィラ

６名宿泊

１泊２食付き大人１人 ２３,440円〜

※６名宿泊（大人４名・子ども２名）利用時

※時期やプランにより料金は変動します

話題の新業態 調査するンデス

新業態のお店を巡り、その人気の理由や安さの秘密を調査する企画です。

〈出演者〉

やす子

浦野モモ アナウンサー

〈放送で紹介した商品〉 ※価格は放送時のものになります

【イタリアンリゾート ペルティカ 小平】

体験型メニューで話題！すかいらーくグループの新業態のイタリアンレストラン。

＜紹介したメニュー＞

・たっぷりチーズの濃厚カルボナーラ 単品価格 1,429円

・夏季限定

冷製カッペリーニ 小海老とトマトソーストマトフラッペ添え 単品価格 1,429円

・擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ 単品価格 1,649円

・アフタヌーンティーセット

インペリアルドリンクバー付 2,199円

※平日午後２時〜午後10時限定

※小平店のみのサービス

・ドルチェ＆デザート 1品329円 2品549円 3品714円

【かき氷専門店 なな菓】（池袋）

居酒屋チェーン「金の蔵」が夏限定で店内の一角にオープンしているかき氷専門店

※営業時間 午後１時〜午後４時３０分（ラストオーダー午後4時）

・濃厚宇治金時 1,045円

・練乳苺ミルク 1,045円

【厚切りとんかつ 厚とん】（五反田）

揚げることを追求し続けた串カツ田中グループのノウハウを活かした

「極上とんかつ」が味わえると今話題のお店

・庄内豚 ロースカツ定食 150g 2,530円

・庄内豚 厚切りロースカツ定食 250g 2,970円

・琉香豚ヒレ ヒレカツ定食 120g 2,750円



国民意識調査ビンゴ

場所や世代を限定したランキングのTOP９は何かを当ててビンゴを目指す！

今回のテーマは…＜20代〜60代 男女に聞いた「活躍している有名人親子」＞

１位：渡辺謙＆杏

２位：高橋英樹＆高橋真麻

３位：木村拓哉＆Cocomi・Kōki,

４位：松本白鸚＆松たか子

５位：明石家さんま＆IMALU

６位：関根勤＆関根麻里

７位：森山良子＆森山直太朗

８位：浜田雅功＆ハマ・オカモト

９位：水谷豊＆趣里

