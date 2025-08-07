金久保芽衣、第1子出産を報告 多くの困難に見舞われ「命懸けなんだと実感」 夫は青学出身の元陸上選手
タレントの金久保芽衣（29）が先月25日に第1子を出産した。7日、所属事務所が発表した。
【写真】かわいい…！「遂に私は産声を上げた」の吹き出し付きの出産報告
事務所は「この度、所属の金久保芽衣が第一子を無事出産いたしましたことをご報告申し上げます。母子ともに健康で、現在は安静に過ごしております」と報告。「なお、妊娠中は体調を最優先に考え、本人とも相談の上、公表は控えさせていただいておりましたことをご理解いただけますと幸いです」と今回の発表に至ったことを明かした。
金久保自身も同日Xで、「7月25日に第一子を出産いたしました！」と報告。「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリも酷かったので妊娠の発表は控えてこのタイミングでのご報告となりました」とした。
続けて「妊娠後期は妊娠糖尿病になり…分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症（元々低血圧なのに！）子宮口9cmまで進んで子の向きが変わり、24時間陣痛の末緊急帝王切開になるなど……」とさまざまな困難に直面したこと明かし、「最初から最後までトラブルだらけで、頭では分かっていたけれど改めて妊娠出産は命懸けなんだと実感させられました」とつづった。
また「人生で最も長く辛い10ヶ月間でしたが、隣で完璧にサポートしてくれた夫、治療にあたって下さった病院スタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。そして、そんな中でも元気に生まれてきてくれた我が子には心から感謝です！」と周囲に感謝を伝え、「今は身体を休めつつ、この小さな命を守り幸せにしていけるよう、仕事もプライベートも全力疾走していきたいと思います。これからも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
金久保は2023年に青山学院大学出身の元陸上選手・下田裕太氏との結婚を発表。24年5月5日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』に2人そろって出演し、話題を集めていた。
