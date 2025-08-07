かまいたち山内健司、里帰りで父＆次男との親子3世代ショット公開「そっくり」「エモい」 ドラマ『VIVANT』ロケ地で使われた母校横の散歩道歩く
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。「先日地元松江の夏祭り 水郷祭を観に里帰りしました」と実家がある島根に帰省したことを明かし、父親、次男との親子3世代ショット公開した。
【写真】「背中そっくり」「幸せな絵ですね」山内＆父＆次男の“エモい”親子3世代ショット
「その時にアメトーークでも話した、VIVANTのロケ地で使われた母校の小学校の横の海辺の散歩道を歩きました」といい、「よく見てください、3世代で歩いてます 先頭がお父さん、そして私、そして次男」と３世代が海辺を順に歩く写真を紹介した。
その時の状況について「次男は俺がポケットに手を入れて歩いてたら真似してポケットに手を入れて歩いてました」と明かし、「絶対子供の前でポケットに手を入れないようにしようと思いました」と反省をつづり、“父の顔”をのぞかせた。
ファンからは「パパの真似してポケットに手入れてるの可愛い」「3世代で幸せな絵ですね」「エモいです」「なんかとっても良い写真」「手の突っ込み具合が瓜二つ」「親父の背中そっくり」などのコメントが寄せられている。
