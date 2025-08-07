¡ÚÀ¾Éð¡Û¹â¾¾ÅÏ¤¬À¾Éð°ÜÀÒ£³Ç¯ÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¡¡Àè¼èÅÀ¸Æ¤Ó¹þ¤à¡¡£²£³Ç¯ÅÓÃæ¤ËÃæÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê£·Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦¹â¾¾ÅÏÆâÌî¼ê¤¬À¾Éð°ÜÀÒ¸å£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÔË¾¤Î½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£·²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¡¦Â¼ÅÄ¤ÎÂåÁö¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡££¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¶âÂ¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ËÅ¾¤¬¤·¡¢½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££²»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢Â³¤¯¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¾¾¤Ï£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£³Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç£²£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±£°ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£±£³Æü¤Î¸ÅÁã¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë¤«¤éº£µ¨½é¤á¤Æ£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£