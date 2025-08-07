◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ プロアマ戦（７日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）はプロアマ戦後に取材対応し、米日ツアー２週連続優勝を誓った。

５日朝にウェールズから帰国し、６日夜に北海道入り。メジャー覇者として凱旋（がいせん）出場し、日本ツアー今季初参戦となる今大会に向けて「優勝を目指す。今週も頑張りたい」と意気込んだ。

一問一答は以下の通り。

―優勝時に飲んだシャンパンの味は。

「普段、お酒は全く飲まないのに飲んだので、のどが焼けそうになった。勢いでいっちゃった。酔っ払いはしなかったけど、のどが痛かったです」

―日本の選手にシャンパンシャワーで祝福された。

「最高ですね。でも、ちょっと寒かったですね」

―帰国後は多忙なスケジュールを送るが、体調は。

「全然大丈夫です。時差ボケもないです」

―帰国後、最初に食べたのは。

「韓国料理を食べました。スンドゥプとか。辛すぎてお腹痛くなった。食べ過ぎましたね」

―帰国後、休まずに出場した理由は。

「日本ツアーは今年入って出てなかったので、出たかった。けっこう前から、この試合に出ることは決めていた」

―日本のファンに見せたいプレーは。

「私は飛距離が出る方じゃないので、正確性を見ていただけたらと思う」

―今季初の国内ツアー参戦となる。

「久しぶりなので、すごい楽しみ。大会を盛り上げられるように頑張りたい」

―妹・蘭さんがキャディーを務める。

「妹も（キャディーを）やりたいと言ってた。今まで２回やってもらったけど、（２３年アクサレディス宮崎で）体調不良（で棄権）とかで最終日までまだいけてない。今回は『３度目の正直』で一緒に頑張ろうと」

―米日２週連続優勝がかかる。

「優勝を目指してやってるので、今週も頑張りたい」