文化放送で放送中の『Aile The Shota の LOVERADIO』（『駒木根葵汰のレコメン！』内 毎週月曜日 午後10時40分～10時50分頃）では、スペシャルウィーク週の8月25日（月）と、9月1日（月）の放送に、アーティストのSKY-HIがゲスト出演する。

当番組は、BMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaが、自身の「LOVE」、そしてリスナーの「LOVE」について熱くトークする番組。リスナーからのお便りは“ラブレター”と呼んでおり、多種多様なLOVEに溢れた時間をお送りしている。

8月25日（月）と9月1日（月）の2週にわたりゲスト出演するSKY-HIは、ラッパー、トラックメイカー、プロデューサーなど幅広く活動を行うアーティスト。2020年には自身が主宰するマネジメント／レーベル「BMSG」を設立し、CEOとしても活躍の場を広げている。SKY-HIが当番組にゲスト出演するのは、今回が初となる。

パーソナリティのAile The Shotaは、2021年に開催されたSKY-HI主催のオーディション「THE FIRST」に参加し、翌年にBMSGレーベルよりデビュー。今回は、そんな公私ともに交流のある2人の共演が実現。2人だからこそ話すことのできるトーク満載でお送りする。

また、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、本編映像付きアーカイブ、アフタートークといった会員限定オリジナルコンテンツを毎週配信中。QloveRでも、Aile The ShotaとSKY-HIのトークを楽しむことができる。

番組では、リスナーから、2人に話してほしいことやメッセージ、質問をメールで受け付け中。メールの宛先は、ats@joqr.net。

【番組概要】

■番組名： 『Aile The Shota の LOVERADIO』

■放送日時： 毎週月曜日 午後10時40分～10時50分頃

※『駒木根葵汰のレコメン！』内で放送

■出演： Aile The Shota

■ゲスト： SKY-HI ※8月25日（月）、9月1日（月）放送回

■配信展開： 文化放送 オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」

番組放送終了後、本編映像付きアーカイブやアフタートークを配信（月額660円）

https://qlover.jp/ats/

■メールアドレス： ats@joqr.net

■番組X： @reco_oshirase

■推奨ハッシュタグ： #ラブラジ