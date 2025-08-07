ノイズキャンセル機能搭載！最大40時間再生のJBLワイヤレスイヤホンが20％還元 #楽天セール
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、8月11日（月）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。
現在、Canonのミニフォトプリンター、ノイズキャンセリングを搭載したJBLのワイヤレスイヤホンなど、人気のアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
簡単接続で高画質プリントが楽しめる、Canonのミニフォトプリンター「SELPHY CP1500WH」が10％ポイント還元中
スマホと簡単接続で高画質プリントが楽しめる、Canon（キャノン）のミニフォトプリンター「SELPHY CP1500WH」が10％ポイント還元中です。
スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。メモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法にも対応しています。
本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しているので、Wi-Fi環境のない場所でも、スマホからダイレクトにプリントすることが可能。手軽に高画質な写真をプリントできるので、撮った写真をいろいろ活用できますよ。
アクティブノイズキャンセリングを搭載した、JBLのワイヤレスイヤホン「WAVE BEAM 2」が20％ポイントバック！
豊かでクリアな低音が特徴のJBL Pure Bassサウンドを楽しめる8mmダイナミックドライバーを搭載した、JBLのワイヤレスイヤホン「WAVE BEAM 2」が20％ポイントバックとお買い得です。
シリーズ初のアクティブノイズキャンセリング搭載で不要なノイズをカット。外音取り込み機能ではイヤホンを外さずに周囲の音を取り込むことができるため、イヤホンをつけたまま会話をしたり、周囲を把握することができます。
イヤホン本体で最大10時間、充電ケース使用でさらに30時間のワイヤレス再生を実現。急いで充電が必要な場合は約10分間の充電でさらに4時間の再生ができる便利な急速充電機能も搭載し、通勤や通学時はもちろん、オンライン会議などにも安心して使えるアイテムです。
アウトドアでも日常でも使いやすい、THE NORTH FACEの多機能デイパック「ホットショット」が35％ポイント還元！
THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「ホットショット」は、THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパックです。
背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げています。
メインコンパートメントは、大きく開閉するパネルローディングタイプで、15インチまでのノートPC専用スリーブとハイドレーション用のスリーブポケット付きなのも嬉しいポイント。メイン生地と補強生地の両方にリサイクル素材を採用し、環境保護へも配慮している本商品が35％ポイント還元とお得に購入できるチャンスです。
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた、東芝のポータブルCDプレーヤーが10％ポイント還元中
Bluetooth送信機能付き＆ステレオスピーカー搭載でワイヤレスにも対応する、東芝の「ポータブルCDプレーヤー TY-P50(W)」が10％ポイント還元中です。
「ワンタッチサーチ」や「スピードコントロール」など、語学学習に役立つ便利な機能が充実。MP3再生にも対応し、より多くのCD教材が利用できます。
「レジューム」再生機能でCDの再生中に停止して電源を切っても、電源を入れると停止した箇所から再生できるのも◎です。
ワンタッチで押せばすぐに写真が撮れる、Hommieの子供用デジタルカメラが15%ポイント還元中
32GBのSDカード付きで写真も動画も撮影できる、Hommie（ホーミー）の「キッズカメラ」が15%ポイント還元中です。
ワンタッチで押せばすぐに写真が撮れるシンプルな操作法なので、小さなお子さんにピッタリ。ひらがな表記なので、まだ漢字が読めないお子さんでも使いやすいのも◎です。
カメラ後部にもカメラレンズを備えてあり、1人でも気軽に写真を撮ることが可能。周囲の環境にあわせて明るさを自動調節することができ、露出不足で黒つぶれした写真や、露出過多で白飛びした写真を自動的に補正してくれるのも嬉しいポイントです。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
日用品
食料品
Image/Source:楽天市場