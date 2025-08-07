加賀電子、今期最終を一転42％増益に上方修正・3期ぶり最高益、配当も10円増額

加賀電子 <8154> [東証Ｐ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比11.8％増の46.1億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の165億円→242億円(前期は170億円)に46.7％上方修正し、一転して41.7％増益を見込み、一気に3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



業績好調に伴い、今期の上期配当を従来計画の55円→60円に増額し、下期配当も従来計画の55円→60円に増額修正した。年間配当は120円となる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.3％→4.7％に改善した。



株探ニュース

