ドラマ『しあわせな結婚』“弟役”板垣李光人、大反響に笑顔！小雪、野間口徹も登場

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本日8月7日（木）、同ドラマの第4話が放送される。

【映像】阿部サダヲ、見事な演技で“腕枕あるある”を再現！ドラマ冒頭から爆笑

前回放送の第3話では、原田ネルラ（松）に15年前の記憶の一部がよみがえり、事件現場に元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）のほかに第三者がいたことが判明した。

さらに、そのことでネルラと口論になった原田幸太郎（阿部）が家を飛び出していくというラストシーンにSNSは騒然。“幸太郎＆ネルラ夫妻ロス”に陥る視聴者が続出した。

また、ネルラに鈴木レオ（板垣李光人）のほかにもうひとり弟・五守がいたことも明らかに。先の読めない展開の連続に驚きの声も多く寄せられている。

第4話の放送を前に、阿部と松の弟役・レオを演じる板垣李光人からコメントが到着。

放送開始から現在まで大きな反響が続いていることについて板垣は、「ほかの現場で会ったスタッフさんや出演者の方が『お世辞抜きで今期で一番面白い』と言ってくれます」と笑顔。

「大石さんの脚本があるうえで、阿部さんと松さんの不思議な掛け合いや、ちょっといびつな空気感などが視聴者の方にも伝わっているんだなと感じます」と作品の魅力を分析する。

また、幸太郎＆ネルラ夫妻についても「お互い長い間ひとりで生きてきたからこそ持っている自分自身の時間と考えを踏まえたうえで、寄り添っている感じがすごく素敵」と、レオとして間近で見ている姉夫婦を大絶賛。

一方、放送を終えた第3話では、ネルラが15年前の事件の記憶を少し取り戻しただけでなく、弟・五守の存在も明らかに。

「視聴者の方々にもどんどん新しい事実が明かされていく中で、ネルラや鈴木家が抱えている秘密が何なのか、サスペンス部分が少しずつ判明していきます。最後まで目が離せないと思いますので、注目していただけたら…」と語った板垣。

さらに第4話について、「幸太郎さんが出ていき、新しい事実も明らかになっていきますが、愛おしいなと思えるような家族のシーンも出てきます。少しずつ明らかになっていく真実、何が明かされるのかを楽しみにしていただけたらなと思います」と見どころを話している。

◆小雪が再登場！さらに野間口徹も参戦

別れたくないけど、一緒にいるのも苦しい――。本日放送の第4話では、ネルラと口論になり家を飛び出した幸太郎が、独身時代に住んでいたマンションで暮らし始める。

すると、2人が別居したのを見越したかのように刑事・黒川竜司（杉野遥亮）が幸太郎を訪ねてくることに。そして、「奥さんは嘘つきですよ」と静かに意味深な言葉を残して…。

黒川はなぜ15年前の事件にこだわるのか、そしてなぜ異常なまでにネルラに固執するのか。面と向かって話すうちに改めて疑問を感じた幸太郎は…？

幸太郎とネルラ、夫婦の絆はこのまま終わってしまうのか。そして黒川が15年前の事件に執着する理由が気になるなか、今回もラストにさらなる衝撃が！ ラスト1秒まで絶対に見逃せない。

さらに、初回放送に幸太郎の元カノ・内藤つばさ役でサプライズ登場した小雪が再び登場するほか、黒川の過去の鍵を握る警視庁の警備部長・佐久間次郎役で野間口徹も参戦。

2人がどのように物語に絡んでくるのかにも注目だ。

◆板垣李光人（鈴木レオ・役）コメント

第3話に出てきたカラオケのシーンでは、阿部さんのカラオケを聴くのも貴重な体験でしたし、松さんの歌も“タダで聞いていいのか!?”と思うくらい、本当に貴重な時間を過ごせさせていただきましたし、とにかく楽しかったです。

あと、みんなでご飯を食べるシーンでは、松さんが最初から最後までずっと鯛の煮付けを狙っていてかわいいなと思いました（笑）。

そしてネルラが、カメラのフラッシュで事件のことを思い出しましたよね。視聴者の方々にも新しい事実がどんどん明かされる中、ネルラや鈴木家が抱えている秘密が何なのか、今後も本当に少しずつ《マリッジ・サスペンス》のサスペンスの部分が判明していきます。

そして幸太郎が出ていってしまって、ひとりの生活に戻るのか…というところで終わっていると思うのですが、ずっとひとりで生きてきた2人が結婚して同じ屋根の下に住むことになり、“自分の哲学”というものがある中で、今後どんな風に交わっていくのか…本当に最後まで目が離せないなと思います。

幸太郎とネルラのシーンはオンエアで見ることが多いのですが、家族の食卓シーンで2人だけの時間が流れる瞬間を実際に間近で見ると、愛はもちろんあるんだけどそれだけではないんです。ネルラにも鈴木家にも秘密があるからこそ、そういう雰囲気が匂いたつのかもしれないですね。

でも、お互い長い間ひとりで生きてきたからこそ持っている自分自身の時間と考えを踏まえたうえで寄り添っている感じがすごく素敵だなと思います。お2人がぶつかるシーンもありますが、撮影はすごく楽しそうです。

第4話は、幸太郎さんが出ていってしまったうえに、新しい事実も明らかになるのですが、愛おしいなと思える家族のシーンも出てきます。少しずつ明らかになっていく真実、何が明かされるのかをぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。