きょう7日は二十四節気の「立秋」で、暦の上では秋となります。県本土を中心に、くもりや雨で暑さが和らぎ、秋の気配を感じさせるような風景もみられました。

広い範囲で、くもりや雨の1日となっている7日の県内。いちき串木野市では、風になびくススキに、青々とした栗が実りつつあり、秋の足音を感じさせる風景が見られました。

7日の県内の最高気温は、屋久島で34.1度、奄美市名瀬で33.8度まで上がった一方、霧島市牧之原で26.2度、鹿屋市輝北で27.8度など県本土の5つの地点で30度を下回り、6日より4度ほど下がったところもありました。

鹿児島市でも、最高気温が33.3度と真夏日となったものの、6日より3度ほど下がりました。

（東京から）「東京から来たが鹿児島の方が涼しい」

（鹿児島市）「きょうは風が涼しい」

（子ども）「涼しい」

暑さが少し和らいだ一方、大雨に注意が必要です。気象台によりますと、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は9日にかけて大気の状態が不安定となる見込みです。

薩摩地方では8日朝にかけて、局地的に雷を伴った1時間に最大40ミリの激しい雨が降るおそれがあります。同じ場所で雨が降り続いた場合は、大雨警報が発表される可能性があります。

気象台は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに注意を呼びかけています。

