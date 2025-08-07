第5子妊娠中の辻希美、出産に向け病院へ 自撮りで「ラストスパート」報告
【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの辻希美が8月7日、自身の公式ブログを更新。第5子妊娠中で病院にいることを報告し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、胸元ざっくりパジャマの病院ショット
辻は「産まれていません でも病院です」と現在の状況を報告。病院のベッドで花柄のパジャマ姿で自撮りした写真を公開し、「ラストスパートです！！ 頑張ります！！！！」と出産への意気込みを綴っている。また、「栄養補給だけはしっかり」と豪華な病院食も載せている。
この投稿に、ファンからは「頑張って下さい」「無事の出産を祈ってます」「もうすぐ赤ちゃんに会えますね」「体調に気をつけて」「応援しています」「元気な赤ちゃんが生まれますように」といった声が上がっている。
辻は、2007年6月に俳優でタレントの杉浦太陽と結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くんが誕生し、2025年3月3日に第5子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
