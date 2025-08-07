¤â¤â¥¯¥í¡¦º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤â¡Ö¥à¥º¤¤¤³¤ì¡¢Á´Á³¥à¥ê¡ª¡×¤È¤µ¤¸¤òÅê¤²¤ë!?
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£
¡ô771¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖËÜÆü¡¢ÈÓÄÍÄêµÙÆü¡£¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡MC¤¢¡¼¤ê¤ó¡ÖÁ´Á³¥à¥ê¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡×¤µ¤¸¤òÅê¤²¤ë
¡ÖËÜÆü¡¢ÈÓÄÍÄêµÙÆü¡£¡×¤Ï¡¢¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¤Ç¤¤¤Ä¤âMC¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅìµþ03¡¦ÈÓÄÍ¸ç»Ö¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤â¥¯¥í¼«¤é¸òÂå¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢ÈÓÄÍ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£
º£²ó¤ÎMC¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£Í·¤Ö¥²¡¼¥à¤Ï¡Ö¤â¤â¥¯¥í°ìÃ×¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï6¿Í¤Î²óÅú¼Ô¤¬¤ªÂê¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤ªÂê¤Ø¤Î²óÅú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç5¤Ä¤ÎÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
¥²¥¹¥È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥ª¥é¥¥ª¤¬¡Ö3¥Ú¥¢¡Ê2¿Í°ìÃ×¤¬3ÁÈ¡Ë¡×¤òÁÀ¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¤ªÂê¤Ï¡¢¤·¤ê¤È¤ê¤Ç¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¢ª¥ê¥ó¥´¢ª¥´¥ê¥é¢ª¥é¥Ã¥Ñ¢ª¡©¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¡£
Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥Ñ¡¼¥ÞÂçº´¤ÈÈÓÄÍ¡¢¶Ì°æ»í¿¥¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Ï¡Ö¥Ñ¥»¥ê¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥ï¥ó¡Ê5¿Í°ìÃ×¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÃ×¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢²óÅú¤Î¤á¤¯¤ê½ç¤Ç¥ê¡¼¥Á±é½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢MC¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂçÀÚ¤À¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¤ªÂê¤Ï¥Ñ¡¼¥ÞÂçº´¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¡£ÁÀ¤¤¤ÎÌò¤Ï¡Ö3¥Ú¥¢ or ¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê3¿Í°ìÃ×¤¬2ÁÈ¡Ë¡×¡£
¤³¤³¤ÇMC¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥Ñ¡¼¥ÞÂçº´¤ÈÉ´ÅÄ¤ò¤á¤¯¤ë¡£Â³¤±¤Æ¶Ì°æ¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤â¤Ê¤¡¡¢³«¤±¤ë½çÈÖ¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥é¥¥ª¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¡¢¹â¾ë¤¬¡Ö¥¾¥¦¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÌò¤ÏÉÔÀ®Î©¡£ºÇ¸å¤ÎÈÓÄÍ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤â¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÈÓÄÍ¤Ë¤è¤ë¡ÈMC¶µ°é³Ø¹»¡É¤¬³«¹»¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¾¥¦¡×¤Î3¤Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö3¥Ú¥¢¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Õ¥¤¥Ã¥Á¡ÊÁ´°÷°ã¤¦²óÅú¡Ë¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï»Ä¤ë3¿Í¤ò°ìÀÆ¤Ë¤á¤¯¤ì¤Ð¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥à¥º¤¤¤³¤ì¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¡ÊÌò¤¬¡ËÁ´Á³¥à¥ê¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡ª¡¡¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ë¤¢¡¼¤ê¤ó
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÓÄÍ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥Ã¥Á¡×or¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Õ¥¤¥Ã¥Á¡×ÁÀ¤¤¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¢þ¢þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤ò½ÐÂê¡£
¤Þ¤º¡¢ÈÓÄÍ¤¬¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È²óÅú¡£¤³¤³¤Ç¹â¾ë¤Ï¡Ö»ä¡¢¥ª¥é¥¥ª¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ï¡£¡Ê²óÅú¤Ï¡Ë¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤ï¤«¤ë¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£
¶Ì°æ¤È¥Ñ¡¼¥ÞÂçº´¤¬¡ÖMr.Children¡×¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¥é¥¥ª¤Î²óÅú¤¬¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¾ë¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¡Ä¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
ÈÓÄÍ¤Ë¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤¸¤ã¤ó¡£´é¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤è¡ª¡¡¥É¥¥É¥¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¹â¾ë¡£¤µ¤Ã¤¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¤á¤¯¤ê½ç¤ò¹©É×¤·¤¿MC¤Îº´¡¹ÌÚ¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤µ¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤À¡£
Â³¤¯É´ÅÄ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È²óÅú¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¹â¾ë¤¬¥ª¥é¥¥ª¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð3¥Ú¥¢¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¤Î¡Ö¤½¤Ã¤Á¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦¹â¾ë¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¾ë¤Ï¡ÖMr.¥Ó¡¼¥ó¡×¤ÇÌò¤ÏÉÔÀ®Î©¡£
ÈÓÄÍ¤â¡Ö¹â¾ë¤µ¤ó¤ÏMCµã¤«¤»¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¾ë¤Ï´¶¾ð¤ò±£¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Ê¹â¾ë¤Î¤»¤¤¤ÇMC¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢º´¡¹ÌÚ¤âÈ¾¤Ù¤½¤ò¤«¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÈÓÄÍ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈè¤ì¤¿¤ï¡ª¡×
º£²ó¤Î¡Ö°ìÃ×¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ìò¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÈÓÄÍ¤Î½ÐÂê¤·¤¿¡Ö2024Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤ó³èÌö¤·¤¿¤È»×¤¦ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¸«»ö¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡ª
¡ô767¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡ÖËÜÆü¡¢ÈÓÄÍÄêµÙÆü¡£¡×¤â¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë¡Ö¥µ¥È¥·¡¢¾¯¤·¤ÏµÙ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÓÄÍ¤Ï¡¢¡ÖµÙ¤á¤ë¤«¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â¤è¤êÈè¤ì¤¿¤ï!!¡×¤ÈÂç¤¤á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤Î¤À¤Ã¤¿¡£