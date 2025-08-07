¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢Âçºå¤Ç¡¢BRAVIA 9¡ß¥Þ¥¹¥â¥ËÈæ³ÓÅ¸¼¨¡£ÊÉ³Ý¤±ÀßÃÖ¼Â±é¤â
¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢ Âçºå¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ó¥¢¤ÎÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ä¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÖBRAVIA 9¡×¤È¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÈæ³Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢²Æº×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢8·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¸ÂÄê¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¤«¤é20»þ¡£¾ì½ê¤ÏÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-2-22¡£
¥½¥Ëー¥¹¥È¥¢¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÉ³Ý¤±¤äÀßÃÖ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ò¾·¤¡¢¹ØÆþ¡¦ÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍè¾ì¼Ô¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£
9Æü13»þ¤È15»þÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆâ¤ËÊÉ¤ÈÍÊ¤·¤ÆÊÉ³Ý¤±»Ü¹©¤Î¼Â±é¤òÈäÏª¡£ÊÉ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤òÀßÃÖ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤òÊÉ³Ý¤±ÀßÃÖ¤¹¤ëËÜ¿Í¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ç¸·Ì©¤Ê¿§É¾²Á¤ä¥«¥éー¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¡ÖBVM-HX3110¡×¤òÅ¸¼¨¡£BRAVIA 9¤È¤Î±ÇÁüÈæ³Ó¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
BRAVIA 9¤È¥Þ¥¹¥¿ー¥â¥Ë¥¿ー¡ÖBVM-HX3110¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ーÁêÃÌ²ñ¤ä¥êー¥Ç¥ë¥³¥é¥Ü¤Î¥ï¥¤¥ó»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È(ÍÎÁ)¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤äÍ½Ìó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£