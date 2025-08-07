NEWS増田貴久、舞台期間は「1日3回お風呂」見つけた“神アイテム”とは？
【モデルプレス＝2025/08/07】NEWSの増田貴久が6日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜※この日は深夜1時25分〜）に出演。舞台出演時の習慣について明かした。
【写真】NEWS増田貴久が「超ビッグサプライズ」してもらったギタリスト
この日の放送では、増田のこだわりのあるタオルの話に。増田は舞台公演中には「朝（公演会場に）行って入って、1公演目終わって入って、2公演目終わって入って、とかする」ことがあると語り、その時には「1日3回お風呂に入るのを1ヶ月続けます」と舞台に出演中のライフスタイルを明かした。
しかし、毎日タオルを持参して持ち帰り、洗うという工程が「めんどくさい」という増田は現在、紙と布の間のような使い捨てのバスタオルを使用していると告白。「キッチンペーパーみたいなのの、もうちょっと丈夫なやつ」と説明し、そのタオルをすすめてくれた友人は「家をそれ（使い捨て）にして、バスタオル捨てた」ほどいい製品だと熱弁した。
使い捨てだからこそ洗濯の回数も減ることから、増田は「エコな可能性、ある？」かもしれないと口に。使い捨てのタオルを見つけた時には「これだ！」と思ったといい、「よかったですよ。おすすめ」と絶賛していた。
（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田貴久が「超ビッグサプライズ」してもらったギタリスト
◆増田貴久、舞台出演時に見つけた神アイテム
この日の放送では、増田のこだわりのあるタオルの話に。増田は舞台公演中には「朝（公演会場に）行って入って、1公演目終わって入って、2公演目終わって入って、とかする」ことがあると語り、その時には「1日3回お風呂に入るのを1ヶ月続けます」と舞台に出演中のライフスタイルを明かした。
◆増田貴久、使い捨てタオルの可能性について語る
使い捨てだからこそ洗濯の回数も減ることから、増田は「エコな可能性、ある？」かもしれないと口に。使い捨てのタオルを見つけた時には「これだ！」と思ったといい、「よかったですよ。おすすめ」と絶賛していた。
（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】