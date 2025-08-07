Ä¹Ìî¸©¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×8/15(¶â)³«ºÅ¡ª ¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¸òÄÌµ¬À©¾ðÊó¡¢´Ñ¾Þ¤·¤ä¤¹¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅ°Äì²òÀâ
2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ¤«¤é21»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤Ç¡ÖÂè77²ó¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÍÊý¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿ÛË¬¸Ð¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ï²»¤ÎÈ¿¶Á¤òÂÎ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¡£ÆÃ¤Ë¸Ð¾å¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¿å¾åÂç¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ï¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ä¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¾ðÊó¡¢Î×»þÎó¼Ö¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Õ¾Þ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤ÏÀï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÄÉÅé¤ÈÉü¶½¤ò´ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç77²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ëºÇÂç¤Î²Ö²Ð¤Ï10¹æ¶Ì¡Ê¼Ü¶Ì¡Ë¤Ç¡¢³«¤¯Á°¤Î¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÄ¾·Â30¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¶õ¤Ç²Ö²Ð¤¬³«¤¯¤ÈÄ¾·ÂÌó280¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10¹æ¶Ì¤Ï¡¢¸Ð¾å¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²»ÜÀß¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¿Í¹©Åç¡Ö¤Ï¤Ä¤·¤Þ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Ö²Ð¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÛË¬¸Ð¤Ï¿ÛË¬ËßÃÏÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¸Ð¤Ç¡¢»ÍÊý¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤âÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸Ð¾å¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ìë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë²Ö²Ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶Á¤ÅÏ¤ë¹ì²»¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡©
Âè1Éô¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å¶õ¤ÇÄ¾·Â280¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë10¹æ¶Ì¡Ê¼Ü¶Ì¡Ë¤ò5È¯ÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡Ö¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼²Ö²Ð¡×¡¢±ì²ÐÅ¹9¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¶¥µ»²Ö²Ð¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¶¥µ»¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³ÆÅ¹¤Î±ì²Ð»Õ¤¬¹ª¤Îµ»¤È±é½Ð¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2Éô¤Ï¡¢¿å¾å¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤òÃì¤È¤·¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¸Ð¾å²Ö²Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âè75²óÂç²ñ°Ê¹ß¤ÏÂÇ¾åÈ¯¿ô¤Î¸øÉ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï³µ¤Í4ËüÈ¯Á°¸å¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁêÅö¿ô¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈºÇ´ó¤ê±Ø
¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÛË¬»Ô¸ÐÈÊ¸ø±àÁ°¤Î¿ÛË¬¸Ð¾å¡£²¹ç250¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¿Í¹©Åç¡Ö½éÅç¡×¤Ê¤É¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡Ö¾å¿ÛË¬±Ø¡×¡£JRÃæ±ûËÜÀþÆÃµÞ¤Ë¾è¤ì¤Ð¿·½É±Ø¤«¤éÌó2»þ´Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾å¿ÛË¬±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó10Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï19»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢11»þ¤Ë³«Ìç¡£C¥²¡¼¥È¤Ï15»þ¤Ë³«¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÃæ±ûËÜÀþ¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô
²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÏÃæ±ûËÜÀþ¤ÇÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢13»þ¡Á18»þÂæ¤Ë¾å²¼·×15ËÜ¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
µ¢¤ê¤ÎÃæ±ûËÜÀþÎ×»þÎó¼Ö¤Ï¡¢20»þ¡Á25»þÂæ¤Ë¾å²¼·×29ËÜ¤ò±¿¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÓÅÄÀþ²¬Ã«¡Á¶ð¥öº¬´Ö¤È¡¢Âç»åÀþ¾¾ËÜ¡Á¿®Ç»ÂçÄ®´Ö¤Ç¤âÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Î¿¼Ìë¤Ë¾å¿ÛË¬±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÍâÄ«¿·½É±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ëÆÃµÞ¡Ö¿ÛË¬¸Ð²Ö²ÐÂç²ñ¹æ¡×¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñÅù¤Î¸òÄÌµ¬À©¤ò¼Â»Ü
²ñ¾ì¤ÏÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¿ÛË¬IC¤«¤éÄÌ¾ï»þ¤ÇÌó15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÆ»Ï©¤¬ÂçÊÑº®¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤äÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿ÛË¬¸Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Î²Ö²Ð´ÑÍ÷¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÂç²ñÅöÆü¤Î15»þ¤«¤é²Ö²ÐÂç²ñ½ªÎ»¤Þ¤Ç¡¢¿ÛË¬¸Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¾å²¼Àþ¤È¿ÛË¬¸Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¾å²¼Àþ¤Î½Ð¸ýÉõº¿¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï3,000ÂæÊ¬¤ÎÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ»öÁ°Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎJR¾å¿ÛË¬±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó10Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ÎÍè¾ì¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¾Þ¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤ò´Ö¶á¤Ë´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ëÍÎÁÀÊ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»ö¸ø³«»þÅÀ¤ÇÁ´ºÂÀÊ¤Î¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îã¤¨¤Ð¡ÖÎ©ÀÐ¸ø±à¡×¤Ï¡¢Ìë·Ê¤È²Ö²Ð¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ø±àÉÕ¶á¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£JR¾å¿ÛË¬±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó30¡Á40Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊÎ©ÀÐ¸ø±àÆâ¤Ç¾ì½ê¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ°Ê¸å¡¢Æ±Æü16»þ¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÊÄº¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢²ñ¾ì¤ÎÂÐ´ß¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤º¤Ù¸ø±à¡×¡ÖÀÖº½ºê¸ø±à¡×¡Ö²¬Ã«¸ÐÈÊ¸ø±à¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÐÈÊ¤Ë¶á¤¤¤¿¤á¡¢¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
8/15°Ê³°¤Ë¤â¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡ª
¿ÛË¬¸Ð¤Ç¤Ï¡¢8·î15Æü°Ê³°¤Ë¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´¹ñ¿·ºî²Ö²Ð¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï¡¢9·î6Æü¡¦13Æü¡¦20Æü¡¦27Æü¤ÎËè½µÅÚÍËÆü¤ËÍ½Áª¤ò¡¢10·î26Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò³«ºÅ¡£2019Ç¯¤Î¡ÖÁ´¹ñ¿·ºî²Ö²Ð¶¥µ»Âç²ñ¡×°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Âç²ñÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÊ¬»¶·¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÛË¬¸Ð¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È²Ö²Ð2025¡×¤ÏËèÆü³«ºÅ¡ª
ËèÇ¯8·î15Æü¤Î¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×³«ºÅÆü¤ò½ü¤¡¢7·î25Æü¤«¤é8·î24Æü¤Þ¤Ç¤ÎËèÆü¡Ö¿ÛË¬¸Ð¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È²Ö²Ð¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢20»þ30Ê¬¤«¤éÌó10Ê¬´Ö²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº®»¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ÐÈÊ¤Î¼ÇÀ¸¤ÇÌëÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö²Ð¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È²Ö²Ð¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡Ê²Ö²ÐÇ¼ÎÃÁ¥¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ð¾å¤«¤é²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×ÅöÆü¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢º®»¨¤òÈò¤±¤ÆÍá°á¤Ç²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÛË¬¸Ðº×¸Ð¾å²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¿ÛË¬Âç¼Ò¤ÎÁíËÜ¼Ò¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¶¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÂç½°Íá¾ì¡ÖÊÒÁÒ´Û¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¿ÛË¬±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¹â»³¿¢Êª¤ÎÊõ¸Ë¡ÖÌ¸¥±Êö¹â¸¶¡×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¤È¤È¤â¤Ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¤Ï±«Å··è¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»·ÉßÀÊ¤Ç¤Ï»±¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸Ð¾å¤ÎÌë¤ÏÉ÷¤¬¿á¤¯¤È²Æ¤Ç¤âÈ©´¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ä¹Âµ¤Î¾åÃå¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
