ゆうこす、子育て中のリアルな生活空間公開「子どもが産まれてインテリアは…」
【モデルプレス＝2025/08/07】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が8月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。子どもの誕生後のインテリアの変化について投稿した。
【写真】ゆうこす、子育て中のリアルな空間
ゆうこすは「子供が産まれて インテリアは おもちゃ箱みたいになったけど それがなんだか幸せ 笑」と子育て中の生活の変化について投稿。リビングに赤ちゃん用のプレイマットやおもちゃが置かれ、愛犬と赤ちゃんが一緒に過ごす温かい家庭の様子を公開している。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のボーカルで、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
