【モデルプレス＝2025/08/07】乃木坂46の池田瑛紗が7日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。

◆池田瑛紗、ショーパンから美脚スラリ


「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）の表紙・巻頭に登場している池田は「お気に入りカット」とつづり、オフショットを公開。オレンジのタンクトップにショートパンツを合わせたコーディネートでソファに座るカットでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。

この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「どれも素敵」「脚が綺麗」「オフショット嬉しい」「ツインテール可愛い」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）

