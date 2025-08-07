乃木坂46池田瑛紗、ショーパンから美脚スラリ「スタイル抜群」「眩しい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/07】乃木坂46の池田瑛紗が7日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】乃木坂46メンバー、美脚際立つショーパン姿
「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）の表紙・巻頭に登場している池田は「お気に入りカット」とつづり、オフショットを公開。オレンジのタンクトップにショートパンツを合わせたコーディネートでソファに座るカットでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「どれも素敵」「脚が綺麗」「オフショット嬉しい」「ツインテール可愛い」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
