ソケッツ、上期経常を一転黒字に上方修正

ソケッツ <3634> [東証Ｓ] が8月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)は300万円の赤字(前年同期は4500万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

併せて、4-9月期(上期)の同損益を従来予想の1400万円の赤字→200万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。

なお、通期の同損益を従来予想の1500万円の黒字(前期は8000万円の赤字)を据え置いた。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-19.8％→-1.1％に急改善した。



株探ニュース

