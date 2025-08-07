鈴木福が主演を務める内藤瑛亮監督の新作映画『ヒグマ‼』が11月21日より全国公開されることが決定し、あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

参考：山田杏奈が語る、『ミスミソウ』で感じた10代の切実さ 「根底には深い悲しみがある」

『ミスミソウ』『許された子どもたち』などの内藤監督が、“闇バイトVSヒグマ”のデスマッチを描く本作。

公開された特報映像では、誰もが知っている童謡「森のくまさん」を歌う鈴木の楽し気な歌声で始まるが、だんだんと不穏な歌詞に……。そして、霧がかった怪しげな森の奥で、巨大生物・ヒグマがトラックの上にあがり、雄叫びを上げる姿が。鈴木の楽しい歌声は次第に悲鳴へと変貌。映像のラストでは、ヒグマの目がこちらを睨んでいる様子が映し出されている。

ティザービジュアルは、ビジュアルに収まりきらない、規格外のヒグマとともに、内藤監督直筆の本作タイトル「ヒグマ‼」が、力強く大きく写し出されたビジュアルに。さらに、2つのキーワード「闇バイト」と「ヒグマ」の対立構造が打ち出され、「闇バイト」のルビには、「鈴木福」の文字が添えられている。

主演の鈴木は「撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！」と全国公開に向けての意気込みを見せ、監督・脚本を務めた内藤は、「『鈴木福×ヒグマ』が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています」とコメントを寄せている。

■コメント・鈴木福（主演）『ヒグマ!!』というタイトル、闇バイト VS ヒグマというキーワードのインパクトがすごいこの作品、撮影開始前から何が起こるのかワクワクしていましたが、ものすごい作品が生まれたと思います！『ミスミソウ』で衝撃を受けた内藤監督とご一緒できる喜び、そして映画作りの楽しさを感じる撮影の日々でした。現代に生きる主人公と、もう1人の主人公といっても過言ではないヒグマの対峙にぜひご期待ください！！

・内藤瑛亮（監督・脚本）「福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」僕がそう答えると、次回作を尋ねた方々は「え？ なんで？？」「やば」「意味分かんないけど、最高そう」と困惑と期待が入り混じった瞳を輝かせました。「鈴木福×ヒグマ」が生み出すワクワクはみんなの心を射抜くことを確信し、余す所なくギュッと詰め込んで仕上げています。ご高覧いただけますと幸いです。（文＝リアルサウンド編集部）