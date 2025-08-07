アジア杯初戦前半不調も奮闘…富永啓生「自分のプレーでチームを助けたい」

8月6日に行われたFIBAアジアカップ2025のグループステージ初戦で、男子日本代表はシリア代表に99－68で快勝。スタメン起用された富永啓生（レバンガ北海道）は久しぶりの国際大会出場を終え、「楽しくできた部分もあった」と振り返った。

「ちょっと前半はヒヤヒヤする部分もあって、スリーポイントがなかなか決まらずにチームに迷惑をかけた部分があった」と自己評価を述べつつ、「ハーフタイムでしっかり話し合って、後半は自分たちのバスケットが展開できた」と手応えも口にした。

昨シーズンはGリーグのインディアナ・マッドアンツ（現ノーブルズヴィル・ブーム）に所属していた富永だが、満足できる出場機会を得られなかった。国際ゲームを戦い抜く体力や“ゲーム勘”という面でも心配された今大会。「プレーができる楽しさはもちろんありますし、自分のプレーを見せたいという気持ちもあった。チームとして勝つことが目標なので、そこに徹してやっていければ」と、個人とチーム双方への思いを語った。

自身の役割については「シューターとして、得点を取ることを求められている。それを決め切ってチームを助けたい」と話し、積極的にシュートを打つ姿勢を示した。

合流期間の短さについては「代表で一緒にプレーしてきた選手も多く、馴染むのは早かった」と説明。前半のシュートに関しても「自分のシュートだというイメージがあったし、タッチも悪くはなかった。ただ入らなかっただけ」と前向きに捉えた。

イラン戦への危機感については「前半の内容を見れば、危機感を持たないといけない。初戦は難しいが、その中で勝ち切れたことは良かった」と語り、「前半の戦いぶりではワールドカップでは勝てない」とも言及。後半に立て直せたことを収穫と捉えていた。

取材＝小永吉陽子

【動画】日本代表、アジアカップ白星発進