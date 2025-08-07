IS:SUEが、「コエ (☆Taku Takahashi Remix)」を明日8月8日0時にサプライズ配信リリースする。

（関連：【画像】IS:SUE、「コエ」コンセプトフォト＆「コエ (☆Taku Takahashi Remix)」ジャケット写真）

今作は、ドラマ『恋愛禁止』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌であるバラード曲「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」を、原曲プロデューサーの☆Taku Takahashi（m-flo）が新たな解釈でセルフリミックスしたもの。原曲のバラードから表情を変え、DJセットでのパフォーマンスを想像させるジャージークラブ調にリミックスされ、真夏にクールな爽快感を与えてくれるようなサウンドに仕上がっている。

なおIS:SUEは、今週末の8月9日に茨城 国営ひたち海浜公園で開催される『LuckyFes'25』に出演。さらに、9月14日には千葉での『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』、10月18日には福島での『LIVE AZUMA 2025』、11月2日には福岡での『宗像フェス2025』にも出演予定。12月からは、初の全国ツアーで6都市を巡る。

また、現在放送中のドラマ『恋愛禁止』は、本日8月7日23時59分より第6話が放送される。

（文＝リアルサウンド編集部）