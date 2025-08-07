木徳神糧が２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 木徳神糧が２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

木徳神糧<2700.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１７７０億円（前期比４８．７％増）へ、営業利益を４０億円から７７億円（同３．２倍）へ、純利益を２８億円から５４億円（同３．１倍）へ上方修正し、あわせて中間配当予想を５０円から１００円へ、期末配当予想を２０円（株式分割前換算１００円）から５０円（同２５０円）へ引き上げた。



上期において、グループの主力である米穀事業で、国産米の需給バランスが大きく崩れたことを受けて家庭用を中心とした強い引き合いがあり、販売が想定を上回るペースで推移したことが業績を押し上げる。また、政府備蓄米に関しても全国にある精米工場をフル稼働させ、グループの総力を挙げて全国に届けたことや、原材料価格の変動に対して販売価格への適時かつ適切な反映に努めたことも寄与する。



なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高８４０億１５００万円（前年同期比４１．９％増）、営業利益５２億５７００万円（同５．０倍）、純利益３７億３００万円（同４．５倍）だった。



出所：MINKABU PRESS