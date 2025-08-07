【MLB】ドジャース 3−5 カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、確信39号アーチ→ホームランボールが“争奪戦”に

ドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」でスタメン出場。投打で存在感を放ち、記念すべき節目のホームランには、観客の大争奪戦も繰り広げられた。

0-1と1点を追う3回1死二塁。第2打席に立った大谷は、カージナルス先発リベラトレのシンカーを完璧に捉えた。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）。打った瞬間にそれとわかる特大アーチが、左中間スタンドに突き刺さった。

このホームランは、大谷にとってメジャー通算1000本安打という節目を飾る39号逆転2ラン。記念弾がスタンドに着弾すると、観客たちは一斉に手を伸ばし、熱視線がホームランボールへと集中。しかし、太陽の眩しさもあってか誰のグラブにも収まらず、ボールは大きくバウンド。直後には“ボール争奪戦”が勃発する事態に。

メモリアルな一打に中継の視聴者からも注目が集まり、「争奪戦」「記念打がホームランはすげぇや」「マジでメモリアルＨＲ」「あのボール欲しい」「この球１０００万になるぞ ねえちゃん」など羨む声が相次いだ。

なお、ドジャースは試合終盤に逆転を許し、カージナルスとの今季対戦成績は2勝4敗の負け越しに。とはいえ、大谷のメモリアル弾が刻んだ“熱狂の瞬間”は、ファンの記憶に強く焼きついたに違いない。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）