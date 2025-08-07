「杜（もり）の都」の夏を彩る風物詩「仙台七夕まつり」が６日、仙台市で始まった。

色鮮やかな七夕飾りが通りを埋め尽くすように連なり、見物客は頭上からつるされた吹き流しを見上げたり、スマートフォンで記念撮影をしたりして華やかな雰囲気を楽しんでいる。

市中心部の７つの商店街には、全長約５メートルの吹き流しが取り付けられた大型飾り約３００本が登場した。茶・和雑貨店「大正園」は「昭和１００年」をテーマに、新聞のモノクロ部分を使って５本の吹き流しを制作。過ぎ去った時間や商店街を築き上げた先代への敬愛の意味を込めたという。

工芸品店「こけしのしまぬき」の飾りは、鳴子系や作並系など県内の伝統こけしをモチーフにした。

群馬県高崎市から家族で訪れた公務員（２１）は「豪華ですごい。街を盛り上げたいという地元の人の思いが伝わってきた」と笑顔で話した。

主催する仙台七夕まつり協賛会はより多くの七夕飾りを楽しんでもらおうと、抽選で景品がもらえるデジタルスタンプラリーを開催している。

８日までの期間中、２００万人以上の来場者が見込まれている。