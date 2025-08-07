高温に関する早期天候情報（東北地方）

【画像】今後の東北・全国の天気

令和７年８月７日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ８月１３日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

東北地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、１３日頃からは、かなり高くなる可能性があります。気温が１年を通して最も高い時期ですので、熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

