新番組『霊視刑事エースの推理日誌―毎度川北殺人事件―』（テレビ朝日系列）が8月6日よりスタート。“幽霊が見える”という秘密の能力を持つ刑事・エース（バッテリィズ）が、毎回殺されてしまう幽霊・川北（真空ジェシカ）とともに、難事件の真相に即興で迫っていく“謎解きバラエティ”だ。

■メイド喫茶で殺人事件発生！？

“幽霊が見える刑事”と“毎回殺される幽霊”の即興ミステリーが開幕！初回の舞台は秋葉原のメイド喫茶。被害者となった川北の幽霊が現場に出現するが、彼の姿が見えているのはエースだけ。幽霊の存在を隠しながら捜査を進めるという緊張感の中、部下の寺家（バッテリィズ）による丁寧な状況説明に対し、エースが「全部もう一度言ってくれ」と返す、即興漫才のようなやり取りも展開される。

■容疑者は3人のメイド！

見えてはいけない“何か”が見えてしまう瞬間--幽霊・川北が怒りをあらわに！容疑者として浮かぶのは、店で働く3人のメイド。彼女たちと被害者・川北の関係を探りつつ、生前の川北が残した“謎のダイイングメッセージ”を解いていくことに。そんな中、捜査現場に乱入する熱狂的な常連客として登場するガク（真空ジェシカ）が、幽霊・川北の問いかけに思わず反応してしまう一幕も。幽霊の声は聞こえないはずの人間がなぜ？ という疑念が残る中、後半では川北が寺家に「貴様、見えているのか？」と怒りをぶつける場面へと発展。無表情だった寺家の表情にも、わずかな変化が…。

■真相にたどり着いた、刑事・エース！

しかし新たな謎が、その先で待っていた--。捜査は進むが、幽霊・川北は生前の記憶は曖昧で、頼りにならないどころか時に混乱を招くことに。だが、エースは川北との“目に見えない会話”を手がかりに、次第に事件の核心へと迫っていく。「誰か賢い奴はいないか？」と嘆きながらも、最終的にエースが驚きの真相にたどり着く。