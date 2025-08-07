Æ£°æÉ÷¤¬¿·¶Ê¡ÖLove Like This¡×¤òÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¡ª½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡Ö¿´¤¬ÍÏ¤±¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼Â³½Ð
Æ£°æÉ÷¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£8·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖLove Like This¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①ÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇÃÆ¤¸ì¤ëÆ£°æÉ÷¡¡②Æ£°æ¤¬¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÖLove Like This¡×MV
¢£Æ£°æÉ÷¡¢¿·¶Ê¡ÖLove Like This¡×¤ò²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇÈäÏª
7·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢ー¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖLove Like This¡×¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢½é¤ÎÁ´¶Ê±Ñ¸ì»ì¤È¤Ê¤ë3ËçÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¡Ê9·î5Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Î2nd¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ËÄ©Àï¤·¤¿MV¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤¿¶õ¤Î²¼¡¢ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿·úÊª¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ£°æ¤Ï¿¤Ó¤¿¶âÈ±¤ËÇò¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¢¤°¤éºÂ¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢Æ£°æ¤ò¼Ð¤á²£¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÂª¤¨¤ë¡£
¥ー¥Üー¥É¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦Æ£°æ¡£½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤À¤±¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖLove Like This¡×¤Ï¡¢²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿²Æ¤Î½ë¤µ¤ò°ì½ÖËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÃ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬ÍÏ¤±¤ë¡×¡ÖÃÆ¤¸ì¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÄ°¤¯¤ÈÎÙ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤³¤Î²è³Ñ²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ê¡©¡Ë¤Î¤â°¦¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²Æ¤Î¸á¸å¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢±Ê±ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£